Morte Luigi Bardelli, l’Ordine dei Medici di Pistoia: “Con l’esperienza della Fondazione Maic Bardelli ha intrapreso una nuova via per l’assistenza alle persone con disabilità”

“Con l’esperienza della Fondazione Maic ha avviato una nuova via per l’assistenza alle persone con disabilità”

“Esprimo il mio cordoglio e quello dell’Ordine dei Medici di Pistoia per la scomparsa di Luigi Bardelli, con cui ho condiviso negli anni l’esperienza alla Fondazione Maic. È stato protagonista, ed innovatore, nel dare sostegno concreto e piena partecipazione alla vita sociale agli ospiti della Fondazione e alle loro famiglie, portando a Pistoia nuovi progetti per la riabilitazione e l’integrazione delle persone con disabilità, nello spirito della sussidiarietà e seguendo i risultati della ricerca e dell’innovazione nel campo della riabilitazione. Con dolore e profondo cordoglio desidero perciò esprimere le mie condoglianze alla famiglia di Luigi e a tutti i collaboratori che con lui hanno contribuito a realizzare i progetti che sono ancora oggi un esempio per il nostro territorio”.

Con queste parole il Presidente dell’Ordine dei Medici di Pistoia, dott. Beppino Montalti, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Luigi Bardelli.

