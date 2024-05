(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

Fnaarc-Confcommercio: prepararsi per il cambiamento dell'Intelligenza

Artificiale

L’intelligenza artificiale, col suo potenziale rivoluzionario, offre agli

agenti di commercio un’opportunità senza precedenti per migliorare la

qualità del loro lavoro. Attraverso l’automazione di processi ripetitivi,

l’analisi predittiva dei dati e la personalizzazione delle interazioni con

i clienti, l’IA può permettere agli agenti di concentrarsi su attività ad

alto valore aggiunto e migliorare l’efficacia delle loro strategie di

vendita. E’ questo il significato dell’iniziativa della Fnaarc,

l’organizzazione degli agenti aderenti a Confcommercio Potenza.

“Da sempre – spiega il presidente Fnaarc (e presidente Confcommercio

Potenza) Angelo Lovallo – le novità del mercato corrono attraverso le gambe

degli agenti. Ci stiamo confrontando al nostro interno sull’Intelligenza

Artificiale per capire come integrarla nelle nostre attività. Non vogliamo

subire il cambiamento ma vogliamo guidarlo assicurandoci che nessun agente

resti indietro rispetto ad una evoluzione tecnologica inevitabile”.

In Basilicata gli agenti di commercio iscritti alla Cciaa Basilicata sono

oltre un migliaio e per svolgere la propria attività hanno bisogno di nuovi

servizi al passo con le continue e repentine innovazioni di mercato e del

proprio lavoro. Nella nostra regione si sviluppano più di 5mila contatti

l’anno con negozianti, clienti, aziende, società ed enti. Oltre che un

volano per l’economia regionale, la nostra è una categoria professionale

che rappresenta un crocevia di informazioni assai utili e concrete per

misurare le tendenze e le nuove prospettive del mercato. Di qui la

necessità di fare informazione e formazione offrendo una panoramica

completa sull’applicazione pratica dell’Intelligenza Artificiale nel

contesto del lavoro degli agenti di commercio*.* Il primo incontro è stato

promosso per mercoledì 15 maggio prossimo in sede Confcommercio Potenza con

due esperti-divulgatori della società IA Spiegata Semplice (Giacinto Fiore

e Pasquale Viscante) per spiegare la IA in modo semplice. “Riconosciamo che

l’Intelligenza Artificiale – aggiunge Lovallo – rappresenta una risorsa

fondamentale per lo sviluppo del business degli agenti di commercio. Fnaarc

è entusiasta di supportare gli agenti di commercio nel loro percorso verso

l’eccellenza professionale attraverso l’adozione dell’Intelligenza

Artificiale”