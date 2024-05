Fibromialgia: Lalli (Fondazione Forst), cure termali possono aiutare a gestire meglio sintomi 

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

“I farmaci sono fondamentali per la cura della fibromialgia ma anche le cure termali possono coadiuvare e aiutare a gestire meglio i sintomi. Dagli studi che hanno coinvolto diverse cattedre di Reumatologia cofinanziati da Forst, fondazione per la ricerca scientifica termale, e’ emerso che i fanghi, ad esempio, non solo danno sollievo ma possono anche ridurre l’impiego dei farmaci. Le terme e gli studi continui da parte della fondazione si arricchiscono costantemente di nuove strategie terapeutiche, integrando trattamenti di riabilitazione, benessere e informazione/formazione alle classiche terapie termali. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità di vita del paziente riducendone i dolori migliorando il benessere psico fisico.”

così per la giornata mondiale della fibromialgia la Presidente di Forst Marina Lalli