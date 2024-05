Comunicato stampa: Sposalizio del Mare: Marco Mengoni è il pescatore dell’anello

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

Sposalizio del Mare: si è rinnovato oggi il legame di Cervia con il Mare Adriatico.

Marco Mengoni è il pescatore dell’anello

Si è rinnovato oggi il legame di Cervia con il Mare Adriatico con la celebrazione dell’antico rito del

lancio dell’anello. Il pescatore dell’ambito trofeo della 580esima edizione dello Sposalizio del Mare è

Marco Mengoni, 40 anni, della squadra del Bar Betta.

Secondo la tradizione, sono quindi garantite fortuna e prosperità al pescatore e all’intera comunità di

Cervia.

Molto seguita e apprezzata la manifestazione. Alle ore 16 in piazza Garibaldi momento spettacolare

con l’esibizione del gruppo di sbandieratori, musici e alfieri, in rappresentanza dei rioni del Palio del

Niballo di Faenza, in collaborazione con il Comune di Faenza, e la sfilata dei figuranti in costumi

storici, che hanno seguito gli attori Maria Pia Timo e Vito nei panni della Dama dell’Anello e del

Podestà.

Dopo la Benedizione solenne dell’Anello in piazza da parte dell’Arcivescovo Mons. Lorenzo Ghizzoni,

il Corteo ha raggiunto il porto e si è imbarcato sulle barche per seguire l’antico rito che, a causa delle

condizioni del mare, si è svolto nelle acque protette del porto. L’Arcivescovo, a bordo del Bruna, ha

lanciato l’anello dando il via alla sfida tra i giovani cervesi, dalla quale è risultato vincitore Marco

Mengoni. Era la prima volta che il pescatore partecipava alla competizione e ha dedicato la presa

dell’anello alla sua mamma, scomparsa quando lui aveva 18 anni.

Il folto pubblico presente ha avuto l’occasione di seguire la cerimonia anche attraverso la diretta

facebook e i due maxi schermo allestiti in piazza Garibaldi e sul Lungomare D’Annunzio.

Per informazioni e notizie storiche sullo Sposalizio del mare, che ogni anno si celebra nel giorno

dell’Ascensione https://www.turismo.comunecervia.it/it/eventi/manifestazioni-e-iniziative/sagre-feste/

sposalizio-del-mare

Cervia, 12 maggio 2024

