(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 Savigliano celebra la Giornata contro l’omofobia

In vista del 17 maggio, la Consulta Pari Opportunità ha preparato iniziative

per riflettere sui diritti delle famiglie arcobaleno

Anche Savigliano celebra il 17 maggio, Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia, data

fondamentale per le persone Lgbt e per le Istituzioni che si impegnano a tutelare e promuovere i

diritti di ogni essere umano.

Il 17 maggio è infatti la data in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 1990, ha cancellato

l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali, riconoscendola come una variante naturale del

comportamento sessuale umano. Una Giornata internazionale riconosciuta e celebrata da

Associazioni impegnate sui Diritti Umani e dalle Istituzioni internazionali e nazionali.

Anche quest’anno, la Consulta Pari Opportunità aderisce, come di consueto, all’iniziativa congiunta

dei partner della Rete RE.A.DY (Rete nazionale delle Regioni e degli Enti Locali per prevenire e

superare l’omotransfobia), di cui il Comune di Savigliano è partner dal 2011.

«Quest’anno – spiegano dalla Consulta – si tratta di una campagna nazionale per il riconoscimento

delle famiglie omogenitoriali. Un tema molto dibattuto nell’ultimo anno, soprattutto dopo lo stop

alle registrazioni e alle trascrizioni dei figli delle famiglie omogenitoriali. Dal 2018, infatti, molti

sindaci avevano provveduto ad effettuare registrazioni e trascrizioni cercando di colmare un vuoto

legislativo e tutelare così tutti i bambini».

Durante il mese di maggio, verranno affissi in giro per la città dei manifesti per i diritti di tutte le

famiglie che rimandano, attraverso un QR Code, ad una pagina che fornisce una breve

informazione sulle famiglie omogenitoriali. «Chi sono? Quali diritti per queste famiglie? Qual è la

situazione oggi? Quali richieste?». Lo stesso contenuto verrà veicolato anche attraverso le pagine

social del Comune e della Consulta Pari Opportunità.

Nell’ambito del tema del riconoscimento delle famiglie omogenitoriali e delle genitorialità altre,

martedì 14 maggio alle ore 21, al Cinema Aurora, verrà proiettato il film “Nata per te”, del regista

Fabio Mollo. «Un film – spiegano i promotori – che racconta la storia (vera) di una paternità

fortemente desiderata. Luca è single, gay, cattolico, dedito al volontariato e con un grande

desiderio di paternità. Alba è una neonata con sindrome di Down che è stata abbandonata in

ospedale subito dopo il parto. Mentre la sua infermiera le dedica ogni tipo di cura, il tribunale di

Napoli è alla ricerca di una famiglia che possa occuparsi di lei. Luca si propone per ottenerne

l’affidamento, ma è single ed è omosessuale. Ad aiutarlo ci penserà un’avvocata agguerrita, esperta

tanto di legge quanto di umanità».

Sempre nell’ambito del tema del riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, la Consulta Pari

Opportunità ha organizzato – con i rappresentanti delle tre associazioni nazionali Famiglie

Arcobaleno, Rete Genitori Rainbow e Rete Lenford (Avvocatura per i diritti LGBTI) – una serata

per informare e far conoscere la realtà che vivono le famiglie omogenitoriali con figli nati

all’interno della coppia e quelle con figli nati da precedenti relazioni eterosessuali di uno dei

componenti della coppia.

Aperto a tutta la popolazione, l’evento “Le famiglie omogenitoriali: a che punto siamo sulla strada

per i diritti? Una serata per conoscerle” si terrà venerdì 17 maggio, alle 21, presso il Centro

Culturale di Piazza Nizza.