Roma, 11 Maggio 2024

sab 11 maggio 2024 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI DOMENICA 12 MAGGIO 2024

XXV^ MARATONA RACE FOR THE CURE

Ore 9:00 – Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene e dà il via alla partenza della corsa Race for the Cure, la più grande maratona al mondo per la lotta ai tumori del seno . ( via del Foro Olitorio angolo via Petroselli )

“DIARIO DI UN SOGNO”, 50° ANNIVERSARIO DEL PRIMO SCUDETTO S.S. LAZIO

Ore 18:40 – Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene all’evento “Diario di un sogno”, 50° anniversario del primo scudetto S.S. Lazio insieme all’ Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato . ( Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone, Sala Sinopoli, Viale Pietro de Coubertin, 30 )