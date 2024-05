Studenti monzesi a Mauthausen: il viaggio in memoria delle deportazioni – Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

Studenti monzesi a Mauthausen:

il viaggio in memoria delle deportazioni

Monza, 10 maggio 2024. Anche quest’anno, in occasione della “Cerimonia internazionale di Mauthausen” che coinvolge delegazioni di studenti provenienti da tutti i paesi europei, un gruppo di alunni delle scuole superiori statali di Monza – insieme ad altri giovani provenienti da scuole di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Muggiò e Abbiategrasso – ha potuto visitare alcuni dei campi di sterminio nazisti in Germania, con tappa conclusiva a Mauthausen.

Il gruppo monzese era composto da 9 studenti, cinque ragazze e quattro ragazzi, in rappresentanza di altrettanti istituti scolastici cittadini: Liceo P. Frisi, istituto Hensemberger, Liceo C. Porta, Liceo Artistico N. Valentini, Liceo B. Zucchi, istituto Olivetti, Istituto M. Bianchi, Istituto A. Mapelli, IS Enzo Ferrari.

Nel viaggio di studio sono stati accompagnati – in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, che ha sostenuto le spese della trasferta – dal Gonfalone e da un Consigliere Comunale che ha preso parte all’intero percorso.

Partiti il 3 maggio da Sesto San Giovanni, gli studenti hanno raggiunto Linz, per visitare il Castello di Hartheim e poi il Memoriale di Gusen, fino a Mauthausen per partecipare alla manifestazione internazionale al campo di concentramento.

L’iniziativa – promossa e coordinata dalla Sezione ANED di Monza e Sesto San Giovanni in collaborazione con l’Associazione Ventimilaleghe – è sostenuta ormai da molto tempo da parte dell’Amministrazione Comunale Monzese e si ripete annualmente per dare agli studenti la possibilità di vivere un’esperienza diretta, a ridosso della Festa della Liberazione, di quanto resta a testimonianza delle deportazioni e degli orrori del nazifascismo.