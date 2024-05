Frontiera lavoro magione

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL)



Ufficio Stampa del Comune di Magione







Un viaggio nella creatività con incontri dall’8 maggio al 12 giugno

Rivolti a ragazzi e ragazze dai 14 ai 21 anni si svolgono ogni mercoledì nella sala dell’ex-

Cinema Carpine

MAGIONE 6 maggio 2024 – Dall’8 maggio al 12 giugno, ogni giovedì dalle 15 alle 18 a

Magione, nei locali della Società operaia, ex-cinema Carpine, in piazza Matteotti, sarà

possibile partecipare a laboratori creativi con il progetto, promosso da Frontiera Lavoro, “Il

nostro viaggio” destinato a ragazzi e ragazze dai 14 ai 21 anni.

I corsi, gratuiti, spaziano in diversi settori della creatività e sono condotti

dall’arteterapeuta Camilla Urso. Sono previsti incontri su: fotografia, pittura, stampa

fotografica con la cianotipia, scrittura creativa, creazioni tessili, legatoria e collage.

Per iscriversi al percorso è sufficiente inviare una mail all’indirizzo

istruzioni all’interno della pagina dedicata all’attività.

L’Arteterapia è una disciplina che si applica a diversi contesti e settori, risulta

particolarmente efficace soprattutto per promuovere la salute psicofisica delle persone e

stimolare le risorse creative, espressive, affettive, cognitive e relazionali.

Camilla Urso

Camilla Urso è specializzata in mediazione artistica nella relazione d’aiuto e in arte

terapia ad indirizzo arti visive.

Ha coordinato progetti sociali e culturali finalizzati al miglioramento personale e collettivo

e conduce da diversi anni laboratori e percorsi di narrazione creativa per enti pubblici,

associazioni, e privati. È un’artigiana della narrazione e autrice di progetti autobiografici

tra fotografia e psicologia, immagini e parole. Creare spazi e luoghi in cui accogliere le

storie degli altri è cardine della propria ricerca personale e professionale.

