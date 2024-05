Banca d’Italia – Cerimonia di premiazione del premio per le scuole Inventiamo una banconota

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 Cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione del Premio per la scuola “Inventiamo una banconota”.

Si è svolta oggi, venerdì 10 maggio, a Roma presso il Teatro Salone Margherita la cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione del Premio per la scuola “Inventiamo una banconota” promosso dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’Istruzione e del merito.

Agli studenti è stato chiesto di realizzare il bozzetto di una banconota immaginaria sull’argomento: “Misurare la realtà”. Un tema con cui si è voluto promuovere l’importanza del conoscere con esattezza e precisione. I ragazzi hanno potuto arricchire le loro conoscenze anche sull’attività di progettazione delle banconote, che non sono solo un mero segno monetario ma un importante e tangibile veicolo di trasmissione di messaggi e di valori.

A questa edizione hanno partecipato più di 1000 scuole, tra cui 19 istituti scolastici italiani all’estero (qui il dettaglio per aree geografiche).

La prima fase della selezione si è svolta a livello locale, per aggregati regionali. Sei giurie, presso le sedi della Banca a Brescia, Venezia, Perugia, Campobasso, Potenza e Catanzaro, hanno esaminato i bozzetti presentati dalle scuole del territorio e hanno ammesso alla successiva fase di selezione 54 bozzetti di altrettanti istituti scolastici ai quali, in quanto finalisti regionali, è stato riconosciuto un premio di duemila euro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche (qui la lista delle classi premiate).

La seconda fase della selezione è stata affidata a una giuria di esperti del Servizio Banconote della Banca d’Italia, che ha scelto 9 finalisti tra i 54 bozzetti scelti dalle giurie locali.

Ai seguenti link sono disponibili le banconote immaginate dagli studenti che si sono contese il titolo di vincitore:

