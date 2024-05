(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI SABATO 11 MAGGIO 2024

ROMA CURA ROMA

Ore 12 – Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene, insieme all’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, alla conferenza stampa di presentazione di “Roma Cura Roma”, evento cittadino di cura condivisa dei beni comuni giunto alla terza edizione. Sarà presente anche il Sindaco di New York, Eric Leroy Adams, in visita a Roma ( Piazza di San Cosimato )

WORLD MEETING ON HUMAN FRATERNITY

Ore 16 – Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene al dibattito “il tavolo degli amministratori: la comunità nella città” nell’ambito della seconda edizione del World Meeting on Human Fraternity, evento organizzato dalla Fondazione Fratelli tutti ( Campidoglio, Aula Giulio Cesare )