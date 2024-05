(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 GUALTIERI: STRAORDINARIO MESSAGGIO DI SPERANZA NELLA BOLLA DI PAPA FRANCESCO

Roma, 9 maggio 2024 – “ La Bolla con cui Papa Francesco ha indetto il Giubileo del 2025 offre uno straordinario messaggio di speranza. L’invito a “riscoprire la speranza, ricostruire la speranza, annunciare la speranza” parla alla Chiesa, ai fedeli e a tutta l’umanità. Siamo tutti chiamati a trasformare i “segni dei tempi” in “segni di speranza” per la pace, per la vita, per i giovani, per i più fragili: detenuti, ammalati, migranti, anziani, poveri. Ancor più l’impegno che ci attende dovrá essere quello di rendere Roma e i cammini giubilari accoglienti per i pellegrini, perché possano nel modo migliore portare dentro di sé la bellezza insieme alla preghiera, e al tempo stesso operare perché gli appelli per la speranza lanciati dal Santo Padre possano trasformarsi in azioni reali e concrete .”

Nota del sindaco di Roma e commissario straordinario al Giubileo Roberto Gualtieri