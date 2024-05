EUROPEI MTB – LUCA BRAIDOT BRONZO NELLO SHORT TRACK

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

L’atleta delle Fiamme Oro regala la prima medaglia all’Italia nella rassegna continentale. Sesto posto di Giada Specia tra le donne élite.

Il podio della prova elite (foto fci)

Cheile Grădiștei – Gli europei MTB a Cheile Grădiștei in Romania si aprono, per la spedizione italiana, con una medaglia di bronzo. La conquista Luca Braidot (Fiamme Oro), terzo nello short track élite, alle spalle del danese Andreassen e del tedesco Schelb.

“Luca ha lottato per buona parte della prova per l’argento, in solitaria dietro ad uno scatenato Andreassen – racconta il CT Celestino -. Ha ceduto un po’ nel finale, è stato raggiunto e battuto in volata dal tedesco.

Era importante cominciare con una medaglia: dà morale e ci permette di guardare ai prossimi giorni con ottimismo. Domani tocca alla staffetta, sicuramente una delle gare che sentiamo di più. Il tempo è stato inclemente in questi due giorni. Pioggia e fango saranno determinanti anche domani. Ci tengo a ringraziare lo staff presente, impegnato in un grande lavoro proprio a causa del maltempo nell’assistenza agli atleti.”

Vicina alla medaglia anche Giada Specia tra le donne élite, rimasta agganciata alla Prevot e Pieterse fino a due giri dalla fine, per poi scivolare lentamente indietro e chiudere in sesta posizione. Ottava Greta Seiwald. Successo per la ‘solita’ Prevot davanti alla Pieterse. La Koller vince la battaglia per il terzo posto. Nelle classifiche per U23, Elian Paccagnella è sesto (successo del britannico Blackmore) e Lucia Bramati ottava (prima la tedesca Bohm).

Nella mattina hanno corso le categorie giovanili. Da segnalare il nono posto dello junior primo anno Elia Rial. “Ha fatto una bellissima partenza – ha commentato Celestino – poi è stato buttato fuori di pista e, pur nella brevità di gara, ha recuperato, dimostrando che ha una buona gamba. Questo ci fa ben sperare per i prossimi giorni”. Nella categoria vittoria dello svizzero Sven Sommer, davanti al connazionale Micha Alder e al norvegese Aksle Laforce. Oltre al nono posto di Elia Rial da ricordare anche il quattordicesimo di Tommaso Bosio, a 1’03”.

Tra le donne junior vittoria della slovena Marusa Tereza Serkezi, davanti alla svizzera Lara Liehner, terza l’ungherese Bruchner. Diciottesimo posto per Giulia Rinaldoni, diciannovesimo per Myrtò Mangiaterra.

Domani appuntamento per la staffetta. Questi gli azzurri impegnati: Simone Avondetto, Chiara Teocchi, Giada Martinoli, Valentina Corvi, Mattia Stenico e Matteo Siffredi.

I CONVOCATI

Uomini EliteAVONDETTO SIMONE – WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCOBRAIDOT DANIELE – CS CARABINIERI CICLI OLYMPIABRAIDOT LUCA – G.S. FIAMME OROZANOTTI JURI – TEAM BMC

Donne EliteSEIWALD GRETA – TEAM ROCKRIDERSPECIA GIADA – WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCOTEOCCHI CHIARA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

Uomini U23PACCAGNELLA ELIAN – WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCOSIFFREDI MATTEO – SCOTT RACING TEAM

Donne U23BRAMATI LUCIA – TRINX FACTORY TEAMCORTINOVIS SARA – SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAMCORVI VALENTINA – SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM

Uomini juniorBOSIO TOMMASO – CICLISTICA TREVIGLIESERIAL ELIA – SCOTT RACING TEAMSTENICO MATTIA – TEAM GIORGI A.S.D.

Donne juniorMANGIATERRA MYRTO’ – TEAM CINGOLANIMARTINOLI GIADA – SCOTT RACING TEAMRINALDONI GIULIA – SCOTT RACING TEAM

PROGRAMMA

GIOVEDI’ 9 MAGGIO11.00-11.30 – XCC Donne junior11.45-12.15 – XCC Uomini junior14.30-15.00 – XCC Donne U2315.15-15.45 – XCC Uomini U2316.00-16.30 – XCC Donne Elite16.45-17.15 – XCC Uomini Elite

VENERDI’ 10 MAGGIO15.00-16.30 – XCR Team Relay

SABATO 11 MAGGIO11.00-12.15 – XCO Uomini junior13.00-14.15 – XCO Donne junior16.00-17.30 – XCO Uomini U23

DOMENICA 12 MAGGIO10.30-12.00 – XCO Donne U2313.00-14.40 – XCO Donne Elite16.00-17.40 – XCO Uomini Elite