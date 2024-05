comunicato stampa – PROGETTO AMBASCIATORI PROTEZIONE CIVILE

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 PROGETTO

“AMBASCIATORI”

La Protezione Civile incontra la scuola

INCONTRO CONCLUSIVO

maggio 24

ORE 9:00

SALA “DON TICOZZI”

VIA ONGANIA – LECCO

8.30 Accoglienza degli ospiti

9.00 Saluti istituzionali

Gianluca Mandanici – Dirigente scolastico, Istituto tecnico statale “Francesco Viganò”, istituto

capofila della rete Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC) per la Provincia di Lecco

Titti Postiglione – Vicecapo Dipartimento, Dipartimento della Protezione Civile

Consigliere delegato alla Protezione Civile, Provincia di Lecco

Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile* – Regione Lombardia

Introduce e modera: Consigliere delegato alla Protezione Civile, Provincia di Lecco

9.30 Presentazione del progetto “Ambasciatori”

Maria Angela Ascrizzi – Docente e formatore di INR scuola dell’Istituto Alessandro Volta, nella rete

Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC) della Provincia di Lodi

9.45

Restituzione delle esperienze degli studenti “Ambasciatori” attraverso uno spazio digitale e

testimonianze in diretta

Coordina gli interventi: Maria Grazia Rota – Coordinatrice della rete Centri di Promozione della

Protezione Civile (CPPC) per la Provincia di Lecco

1 0.30 Testimonianza dei volontari di Protezione Civile formatori “Io Non Rischio Scuola” e territoriali

delle province interessate

Coordina gli interventi:

Fabio Valsecchi – Dirigente Servizio di Protezione Civile, Provincia di Lecco

Domizia Mornico – Presidente Comitato coordinamento del volontariato di Protezione Civile della

Provincia di Lecco

11.00 Consegna degli attestati agli studenti “Ambasciatori”

11.30 Discussione con intervento degli altri Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC) di

Regione Lombardia