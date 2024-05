(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 CASSINO, RIPRISTINATA LA SITUAZIONE FOGNARIA IN VIA GARIGLIANO E VIA VOLTURNO A CASSINO

IL COMMISSARIO IANNARILLI: “INTERVENTO TEMPESTIVO DELL’ATER. LA CAMPAGNA ELETTORALE NON PUO’ ESSERE PRETESTO PER LA DIFFUSIONE DI ALLARMISMI”

Ripristinata la situazione fognaria presso le palazzine Ater in Via Garigliano e via Volturno a Cassino. I tecnici dell’Ente sono intervenuti accertando l’effettiva ostruzione della rete fognaria, dovuta a una pulizia ordinaria non effettuata correttamente dai condomini. A seguito di una videoispezione delle tubazioni, il personale Ater ha effettuato lavori di bypass, realizzando una deviazione che permetta il corretto deflusso delle acque.