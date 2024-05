(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 ALOISIO (M5S): ANNUNCIATA IN AULA MIA INTERROGAZIONE SU CRITICITA’ SSN

Roma, 9 mag. – “Sono intervenuta in Aula per denunciare la crisi che attanaglia il nostro Servizio Sanitario Nazionale, annunciando anche il deposito di un’interrogazione a mia prima firma, in cui ho chiesto al Governo di sapere: le modalità attraverso cui il Ministero della Salute intende garantire un eguale accesso alle cure lungo l’intero perimetro nazionale e le tempistiche necessarie per l’introduzione dei nuovi Lea. Probabilmente a questo Esecutivo sfugge che solo nel 2017 quasi un milione di meridionali ‘sono emigrati’ al Nord in cerca di cure, con un trasferimento di risorse di 4,6 miliardi di euro. Il Movimento 5 Stelle da anni sostiene la necessità di restituire allo Stato la cabina di regia della sanità nazionale, eppure il Governo con l’accelerazione di ulteriori forme di autonomia non farà che incrementare la sperequazione sanitaria. Come ho riferito, l’Esecutivo ha il dovere di incrementare i fondi per il comparto sanitario, così da assumere più medici e infermieri, nonché per mettere la parola fine alla spirale di liste d’attesa infinite e ai viaggi della speranza dal Sud al Nord. Analogamente occorre rafforzare la sanità di prossimità, finanziare i nuovi Lea e incrementare i fondi per la diagnosi precoce. Da medico, ricordo che la cura delle neoplasie è legata alla diagnosi precoce, la cui mancanza comporta un’inesorabile cronicizzazione della patologia, una qualità della vita scadente e una marcata riduzione dell’attesa di vita. Il Movimento 5 Stelle non chiede il riconoscimento di privilegi, ma solo il rispetto dei diritti di 60 milioni di italiani”.

Così in una nota la Senatrice del Movimento 5 Stelle Vincenza Aloisio.

