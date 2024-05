(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI GIOVEDì 10 MAGGIO 2024

SOPRALLUOGO A TOR BELLA MONACA

Ore 9.15 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtier insieme al Prefetto di Roma Lamberto Giannini effettuano un sopralluogo a Tor Bella Monaca nell’ambito del Piano di Rigenerazione Urbana (Via dell’Archeologia 52, ingresso Corte Sud)

IL BENVENUTO AI NEOASSUNTI DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

Ore 13 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme al Comandante Generale della Polizia Locale Mario De Sclavis e l’assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti di Roma Capitale Andrea Catarci, interviene alla cerimonia di benvenuto ai neoassunti nel Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale.

INCONTRO CON IL SINDACO DI NEW YORK

Ore 15.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri incontra il Sindaco di New York City, Eric Adams ( Sala dell’Arazzo, Campidoglio )

CONCERTO PER LA PACE E CONSEGNA LUPA CAPITOLINA A UTO UGHI

Ore 20.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri assiste al Concerto per la Pace “Uto Ughi per i giovani” e consegna la Lupa Capitolina al Maestro Uto Ughi (Basilica Santa Maria in Ara Coeli)