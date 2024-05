(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

Non solo non si scusano per la censura a Scurati ma addirittura arrivano a pensare di punire una giornalista – Serena Bortone – colpevole di voler fare bene il suo mestiere in una tv che dovrebbe essere servizio pubblico. Un’altra pagina nera per la Rai meloniana.

Così in un Tweet Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera: