THIAGO CIONEK OSPITE AD APERI C: NEI 20 GIORNI DEI PLAYOFF DAREMO IL MASSIMO

Il difensore dell’Avellino intervistato da Sarah Castellana alla trasmissione sulla Serie C NOW

Firenze, 8 maggio 2024. Giocato il primo turno playoff della fase gironi, e in attesa delle sei avvincenti gare del secondo, è il momento di Aperi C.

Al timone del programma la conduttrice Sarah Castellana, accompagnata dal Social Media Manager di Lega Pro Luigi Polce, che ha intervistato il difensore dell’Avellino Thiago Cionek.

Il primo argomento trattato non poteva che essere lo stato di forma dei biancoverdi in vista dei playoff: “Io provo ad essere sempre positivo. Cercheremo di non trovare alibi, di recuperare le forze fisiche e mentali e di dare il massimo in questi 20 giorni. Faremo di tutto per arrivare al 100%. Abbiamo un grande staff tecnico, un allenatore importante anche se giovane e dei tifosi straordinari. Ci sono tutti i presupposti per fare bene” – queste le parole di Thiago Cionek.

Il difensore, con un passato anche in Serie A tra le fila di Palermo e S.P.A.L., è da oltre dieci anni in Italia e proprio sul legame con il Paese si è espresso così: “Ormai sono qui da ben dodici stagioni, mi reputo davvero fortunato ad essere in un Paese bellissimo come l’Italia, in cui il calcio è vissuto in maniera incredibile. Ho giocato in Serie A, B e C e sono migliorato tantissimo. Ho imparato molto come difensore centrale, soprattutto nella parte tattica, e ancora oggi a 38 anni non smetto di farlo”.

Thiago Cionek ha avuto il privilegio di disputare competizioni importantissime, tra cui Campionato del Mondo nel 2018 in Russia ed Europeo 2016 in Francia, con la maglia della Polonia e ha raccontato, con emozione, i suoi trascorsi con la selezione nazionale: “Ho giocato con Lewandowski: è stato un privilegio. Poi in Nazionale, tra il 2014 e il 2019, c’erano molti calciatori che militano in Serie A come Zielinski e Szczęsny. Era un gruppo vincente, che ha raggiunto livelli molto alti. È stato un onore farne parte”.

