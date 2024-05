(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, 5 ATTIVISTI ULTIMA GENERAZIONE A PROCESSO PER BLITZ 30 LUGLIO ‘22,

DE CORATO: «ECO-IMBECILLI PER I QUALI IL GOVERNO HA PREVISTO CARCERE, MULTE

ALTE E RISARCIMENTI ALLA COLLETTIVITA’. MI AUGURO CHE I GIUDICI UTILIZZINO

PENE SEVERE SULLA SCIA DEL DDL ECO-VANDALI».*

Milano, 08 Maggio 2024 – «Mi auguro che nel processo del prossimo 12

Giugno, i Giudici diano pene severe ed esemplari agli eco-imbecilli che il

30 Luglio del 2022 presso il Museo del 900 a Milano, si incollarono al

basamento della scultura di Boccioni. Nel Ddl eco-vandali, voluto

fortemente dal Ministro della Cultura Sangiuliano, che abbiamo approvato lo

scorso gennaio in aula alla Camera, per questi soggetti che distruggeranno,

deturperanno e imbratteranno beni culturali o paesaggistici li pagheranno

direttamente di tasca propria e risarciranno l’intera collettività rispetto

a ciò che verrà danneggiato. Inoltre, nei loro confronti, sono previste

multe molto alte, fino a 60mila euro e carcere fino a 6 mesi».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari

Costituzionali della Camera, membro della Commissione Sicurezza delle

Periferie in Italia ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra

milanesi, *Riccardo De Corato* sul processo del prossimo 12 giugno a Milano

nei confronti di 5 attivisti di Ultima generazione che il 30 luglio 2022

presero di mira la statua di Boccioni al Museo del 900.