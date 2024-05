(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

*Luoghi di culto. Iaia (Fdi): legge “Foti” disciplina gli abusi nella realizzazione di luoghi di culto*

“La libertà di culto è garantita dalla nostra Costituzione e oggi non è assolutamente in pericolo, nonostante le mistificazioni delle opposizioni in merito alla proposta di legge “Foti” che ieri è stata approvata dalla Camera.

Riconoscere il diritto di culto che è sacrosanto ed è presente nella nostra Costituzione non significa accettare o subire gli abusi da chi, utilizzando le norme di favore previste per gli Enti del terzo settore, realizza luoghi di culto in posti inadeguati,inaccessibili ed insicuri, come garage, scantinati o sottoscala.

Con la legge “Foti” finalmente ciò non sarà più possibile, in quanto abbiamo previsto che anche gli Enti del terzo settore che intendano realizzare luoghi di culto, di qualunque confessione religiosa, debbano attenersi a criteri chiari in ordine alla sicurezza, alla accessibilità e di compatibilità con il contesto urbanistico circostante che saranno delineati con decreto del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con i Ministeri dell’Interno, della Salute e del Lavoro, previa intesa in Conferenza Stato Regioni. L’obiettivo perseguito dalla norma approvata è quello di regolarizzare le procedure che conducono alla realizzazione di nuovi luoghi di culto da parte di associazioni, anche per garantire la sicurezza di chi questi luoghi li dovrà frequentare”.

*Così on. Dario Iaia, Deputato FdI/Presidente provinciale FdI Taranto*