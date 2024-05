L’impatto dell’Intelligenza artificiale generativa sul posto di lavoro: Microsoft rivela le tendenze emergenti

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

Nel panorama mutevole del mondo del lavoro, una forza trainante emerge in modo sempre più evidente: l’intelligenza artificiale (IA). Recentemente, Microsoft ha scosso il settore con la divulgazione dei risultati del suo quarto rapporto annuale sull’Indice delle Tendenze del Lavoro, svelando un dato sorprendente: il 75% dei lavoratori della conoscenza in tutto il mondo impiega l’intelligenza artificiale generativa (IA) sul posto di lavoro.

Il rapido tasso di adozione di questa tecnologia è reso ancor più impressionante dal fatto che, solo nell’ultimo anno, si è registrato un aumento di 142 volte nel numero di competenze come Copilot e ChatGPT aggiunte ai profili LinkedIn, segnando così un profondo cambiamento nelle dinamiche del mercato del lavoro.

Secondo il rapporto, l’uso dell’IA generativa si è quasi raddoppiato negli ultimi sei mesi, con il 46% degli utenti che hanno iniziato ad utilizzarla in questo periodo. Ciò dimostra una rapida assimilazione della tecnologia, spesso senza la necessità di guida o autorizzazione da parte dei dirigenti, evidenziando una sfida per i leader aziendali nell’affrontare l’inerzia dell’intelligenza artificiale.

Tuttavia, nonostante il crescente consenso sull’importanza dell’adozione dell’IA per mantenere la competitività, il rapporto evidenzia anche una preoccupazione diffusa per la sicurezza informatica e la privacy dei dati. Il 79% dei leader riconosce la necessità di integrare l’IA nelle loro operazioni, ma contemporaneamente si confronta con le sfide legate alla protezione dei dati sensibili.

Un punto chiave emerso dal rapporto è il ruolo trasformativo dell’IA nell’evoluzione delle carriere professionali. Attualmente, due datori di lavoro su tre affermano di non assumere individui privi di competenze nell’ambito dell’intelligenza artificiale, mentre il 71% preferisce candidati con competenze anche basse in questo campo rispetto a quelli più esperti ma privi di esperienza nell’utilizzo dell’IA.

Questo nuovo panorama ha portato a un aumento significativo del numero di competenze legate all’IA presenti nei profili professionali online, con un aumento impressionante di 142 volte nell’inclusione di abilità come Copilot e ChatGPT su LinkedIn nell’ultimo anno.

Oltre alle implicazioni sul mercato del lavoro, il rapporto mette in luce anche gli effetti dell’IA sul benessere e la produttività dei lavoratori. Mentre il 68% delle persone ammette di lottare con il ritmo e il volume del lavoro, il 46% riferisce di sperimentare sintomi di esaurimento. Tuttavia, gli utenti esperti di IA, coloro che utilizzano regolarmente questa tecnologia, riportano benefici significativi, tra cui un aumento della creatività, una maggiore concentrazione, motivazione e soddisfazione lavorativa, oltre al risparmio di tempo.

Il rapporto annuale dell’Indice delle Tendenze del Lavoro di Microsoft si distingue per la sua approfondita analisi delle dinamiche globali del settore, fornendo non solo dati quantitativi ma anche approfondimenti qualitativi sulle tendenze che stanno ridefinendo il concetto stesso di lavoro per dipendenti e leader aziendali. Questa ricerca continua a illuminare il percorso verso un futuro sempre più connesso e guidato dall’IA, ponendo domande cruciali sulle sfide etiche, le opportunità emergenti e l’adattamento necessario per prosperare in un ambiente lavorativo in costante evoluzione.