Il Premio nazionale ‘Testamento di Pace’ assegnato alla memoria di Giovanna Renzini

Concorso letterario 'Jucunde Docet – Gianni Rodari', riconoscimento speciale alla

poesia della compianta capoufficio stampa della Provincia. Paolini e Domenicucci:

‘Commossi dalla notizia’

Il Premio ‘Testamento di Pace’ assegnato alla

memoria di Giovanna Renzini

PESARO – Il nome di Giovanna Renzini, compianta capoufficio stampa della Provincia

di Pesaro e Urbino, si legherà all’albo d’oro del Premio letterario nazionale ‘Jucunde

Docet-Gianni Rodari’. «La giuria del concorso torinese ha assegnato il Premio speciale

‘Testamento di Pace’ alla sua poesia “Pace”, composta da Giovanna dopo la pandemia –

sottolineano il presidente Giuseppe Paolini e il direttore generale Marco Domenicucci -.

E’ un riconoscimento prestigioso e commovente, che testimonia ulteriormente le sue

capacità letterarie e umane. Siamo felici anche e soprattutto per la sua famiglia». Il Premio

Letterario si ispira alla poetica di Gianni Rodari e alla letteratura per l’infanzia, settore a

cui Giovanna Renzini si era dedicata con particolare successo nella sua carriera. La

manifestazione è patrocinata da Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di

Torino. L’opera verrà ora inclusa in una antologia che raccoglie i lavori vincenti. La

premiazione della quinta edizione del concorso è in programma domenica due giugno, nel

Piccolo Teatro delle Officine Folk di Torino. «Pace è una parola, una parola soltanto, ma

dentro c’è tutto il mondo, c’è il sorriso dopo il pianto», recita l’incipit del componimento.

Concetti quanto mai attuali.

(f.n.)