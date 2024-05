(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 Segue nota da parte dell’ on. Dario Iaia.

Buon lavoro,

Segreteria

—-

*Ex-Ilva. Iaia (FdI), visita di investitori internazionali*

“Si prosegue lungo il percorso della concretezza. Ed è in quest’ottica che, a giorni, degli investitori stranieri visiteranno lo stabilimento ex-Ilva. Quanto annunciato oggi dal ministro Urso, che ringrazio per l’impegno, dimostra ancora una volta che questo Esecutivo ha a cuore le sorti dei lavoratori e della città di Taranto. Archiviata, ma con tutte le gravi conseguenze che conosciamo, l’era Mittal che era stata fortemente voluta dal Pd e dal M5S, ora si lavora seriamente. Occorre far ripartire la produzione per evitare che la crisi peggiori ed è necessario che vi siano nuovi investitori che assumano impegni seri nei confronti dei lavoratori e della città, soprattutto dal punto di vista della decarbonizzazione e dell tutela dell’ambiente e della salute”.

Così on. Dario Iaia deputato FdI/Presidente provinciale FdI Taranto