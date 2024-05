Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 08/05/2024

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

Lavori Consiglio: Fermata ferroviaria Sinigo/Lana, circoscrizione elettorale altoatesina per la UE, Poste alla Provincia

Mozioni di Gruppo verde, Freie Fraktion, Süd-Tiroler Freiheit. La seduta di oggi è conclusa. Quella di domani, giovedì 9 maggio, inizierà anticipatamente, alle 9.30, con le relazioni di due esperti in occasione della Festa dell’Europa.

Lavori Consiglio: Edilizia abitativa agevolata 2, sburocratizzazione, indennizzo per l’utilizzo del bene comune natura

Mozioni di Team K e Für Südtirol mit Widmann.

Lavori Consiglio: Misure contro i rincari, edilizia abitativa agevolata

Voto della Süd-Tiroler Freiheit, mozione del Team K.

Lavori Consiglio: Adeguamento dell’assegno di cura 2, servizi igienici sulle ciclabili – con VIDEO

Mozioni di Partito Democratico e Süd-Tiroler Freiheit.

