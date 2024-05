Comunicati stampa – Giornata Internazionale dell’Infermiere: domenica una mattinata di prevenzione nelle CdC

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, l’ASST Bergamo Ovest per tramite delle Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFeC) organizzano una mattinata di prevenzione

Domenica 12 Maggio 2024 dalle 9.00 alle 12.00

Nelle quattro Case di Comunità:

* Casa di Comunità di Treviglio – Via Matteotti 4

* Casa di Comunità di Dalmine – Viale Betelli, 2

* Casa di Comunità di Martinengo – P.zza Maggiore, 11

* Casa di Comunità di Ponte S. Pietro – Via Caironi, 7

I cittadini, con accesso libero e gratuitamente, potranno:

* sottoporsi gratuitamente a misurazione di glicemia, pressione arteriosa, saturazione arteriosa

* ricevere consigli di educazione e promozione alla salute

* chiedere informazioni sui Servizi Socio Sanitari presenti sul nostro territorio

