(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 OSSERVATORIO DELL’ECONOMIA

FERRARA

Demografia delle imprese

1° TRIMESTRE 2024

Govoni: “Progettare il futuro, a partire dalle sfide che stiamo vivendo, è la strada per governare bene anche il presente”

CAMERA DI COMMERCIO: PROSEGUE, DOPO LA FRATTURA PANDEMICA, IL PERCORSO DI

RECUPERO DELLA NORMALITA’ ALL’ANAGRAFE DELLE IMPRESE FERRARESI

593 NUOVE ISCRIZIONI E 854 CESSAZIONI ATTESTANO IL SALDO A -261 UNITA’

Settori tradizionali in calo. Edilizia, attività professionali scientifico-tecniche e attività di intrattenimento in crescita.

Crescono imprese giovanili (+3,1%) e straniere (+1,8%). In calo artigianato (-0,5%) e le imprese femminili (-0,8%)

Continua, dopo la frattura pandemica, il percorso di recupero della normalità all’anagrafe delle imprese ferraresi. Tra gennaio e marzo il bilancio tra aperture e chiusure volontarie di attività economiche si è

attestato a -261 unità, un valore più elevato rispetto allo stesso trimestre degli ultimi tre anni ma ancora al di

sotto del periodo pre-pandemico. Il saldo del trimestre riflette, da un lato, un’accelerazione delle cancellazioni

(854, pari allo 22,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2023) e, dall’altro, una stabilità delle iscrizioni (593,

contro le 594 dell’anno precedente). Nel complesso, entrambi i flussi di aperture e chiusure di imprese restano

comunque ancora al di sotto della media del periodo pre-pandemia. Il risultato della movimentazione, conduce

ad una contrazione trimestrale del -0,81% dello stock di imprese (a fronte del -0,29% dell’Emilia-Romagna e del

-0,18% in Italia). Questo in sintesi lo scenario che emerge dai dati Movimprese elaborati dall’Osservatorio

dell’economia della Camera di commercio di Ferrara Ravenna sulla base del Registro delle Imprese, relativo

all’andamento del primo trimestre del 2024.

“Il presente e il futuro della nostra provincia – ha sottolineato il vice presidente della Camera di commercio di

Ferrara Ravenna, Paolo Govoni – sono inscindibilmente legati alle piccole e medie imprese ed all’impresa diffusa, chiave di volta della sua competitività, struttura portante dell’economia reale e di qualsiasi processo di svi luppo territoriale. La mobilità dei giovani e la loro voglia di conoscere e di costruire relazioni con coetanei di altri

Paesi, utilizzando quello strumento straordinario che è la libera circolazione delle persone, è una grande ricchezza, ma in questo scambio di umanità e di intelligenze Ferrara non deve impoverirsi. Anche per questo, dobbiamo diventare ancora più attrattivi verso le imprese, migliorando ambiente operativo e infrastrutture, e più attraenti verso le persone, con formazione e percorsi professionali adeguati utilizzando al meglio le risorse locali.

Un cammino – ha concluso Govoni – certamente ambizioso ma possibile perché progettare il futuro, a partire

dalle difficoltà e dalle sfide che stiamo vivendo, è la strada per governare bene anche il presente”.

Nel valutare i dati del primo trimestre – evidenzia l’Ufficio Studi della Camera di commercio – è importante con siderare che, storicamente, questo periodo registra saldi negativi, principalmente a causa del concentrarsi alla

fine dell’anno di un elevato numero di cessazioni di attività. Un fenomeno di natura tecnico-amministrativa che

estende i propri effetti sugli archivi camerali anche nelle prime settimane del nuovo anno, influenzando il dato

del primo trimestre. A fine marzo 2024, lo stock complessivo delle imprese registrate in provincia di Ferrara si

attesta sulle 31.974 unità. Per quanto riguarda le forme giuridiche, il bilancio di avvio dell’anno ha avuto maggiori ripercussioni soprattutto sulle imprese individuali, che hanno registrato una diminuzione di 261 unità rispetto alla fine di dicembre (-1,38%). La diminuzione delle società di persone è stata meno significativa in termini assoluti, con una riduzione di 45 unità e inferiore anche in termini relativi a quella delle imprese individuali

(-0,81%). Nota positiva, seppur lievemente attenuata rispetto all’anno precedente, dalle società di capitali che

hanno registrato una crescita di 46 unità nei primi tre mesi dell’anno (+0,68%), in grado di compensare solo la

perdita delle società di persone.

I dati restituiscono il profilo di un sistema imprenditoriale ferrarese che cerca di resistere, ancora una volta grazie alla filiera dell’edilizia e dei servizi a essa collegati (attività professionali, tecniche e scientifiche) e dei servizi

alle imprese. In dettaglio, tra i settori, gli unici che crescono la propria base imprenditoriale rispetto al 2023 sono le Costruzioni, le Attività finanziarie e assicurative, quelle Professionali, il gruppo Noleggio e servizi alle im prese, le Attività legate alla sanità e assistenza sociale insieme a quelle Artistiche e di intrattenimento. In termi ni assoluti i saldi negativi più pesanti si registrano sempre in Agricoltura (-178 unità, si tratta di una tendenza di

fondo che prosegue da anni e che questo trimestre è in forte accelerazione, a cui si deve gran parte dell’intero

saldo negativo) e nel commercio (-54), settore che riduce la contrazione rispetto allo scorso anno. Questo evidenzia sfide specifiche che tali settori stanno affrontando, forse dovute a cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, alle politiche agricole o, più in generale, all’impatto delle fluttuazioni economiche globali. Contrazioni

più contenute si registrano poi per le attività manifatturiere (-24) e nelle attività di alloggio e ristorazione (-12)

con riduzioni analoghe a quelle registrate da Attività immobiliari, Logistica e dalla voce Altre attività di servizi.

Nel primo trimestre dell’anno, crescono le imprese giovanili (+3,1%, corrispondente ad un saldo netto tra

iscrizioni e cessazioni volontarie pari a +77 unità) e le imprese straniere (+1,8% e saldo pari a +62 unità). In

territorio negativo, invece, troviamo le imprese femminili con 63 attività in meno e tasso trimestrale negativo

pari a -0,8%.

Report statistico

Tabella 1 – Iscrizioni, cessazioni, saldo e tasso di crescita delle imprese nel 1° trimestre, periodo

2009-2024

Totale imprese – Valori assoluti, tutti i settori

PROVINCIA DI FERRARA – Movimento congiunturale

ANDAMENTO

ULTIMO TRIMESTRE

Imprese

Registrate

Iscrizioni

Cessazioni Cessavolontarie

zioni

(non d’uff.) d’ufficio

2009 1° trim

37.776

1.121

2010 1° trim

37.426

2011 1° trim

37.371

2012 1° trim

Tassi di variazione trimestrali

Saldo

netto

-1,01%

-0,79

-0,50

1.099

-0,76%

-0,52

-0,27

1.084

-0,88%

-0,19

-0,16

37.159

1.013

-0,57%

-0,73

-0,43

2013 1° trim

36.928

1.052

-0,88%

-0,80

-0,52

2014 1° trim

36.655

-0,46%

-0,53

-0,40

2015 1° trim

36.336

-0,53%

-0,45

-0,31

2016 1° trim

36.061

-0,76%

-0,47

-0,21

2017 1° trim

35.555

-0,94%

-0,58

-0,26

2018 1° trim

35.135

-0,90%

-0,56

-0,25

2019 1° trim

34.716

-1,20%

-0,59

-0,36

2020 1° trim

34.340

-1,34%

-0,74

-0,50

2021 1° trim

34.216

-0,57%

-0,13

2022 1° trim

34.304

-0,39%

-0,16

-0,02

2023 1° trim

32.264

-0,31%

-0,19

-0,12

2024 1° trim

31.974

-0,81%

-0,29

-0,18

Fonte: Osservatorio dell’economia di Ferrara della Camera di Commercio su dati Infocamere

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio. (Iscrizioni – Cessazioni volontarie del periodo)

Iscrizioni e cessazioni nel primo trimestre

1.121 1.099

1.084

Periodo 2009-2024 – Provincia di FERRARA

1.013

Cessazioni non d’ufficio

1.052

Iscrizioni

2009 1° 2010 1°2011 1° 2012 1° 2013 1° 2014 1° 2015 1° 2016 1° 2017 1° 2018 1° 2019 1° 2020 1° 2021 1° 2022 1° 2023 1° 2024 1°

trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim

Fonte: Osservatorio dell’economia di Ferrara della Camera di Commercio su dati Infocamere

Tabella 2 – Iscrizioni, cessazioni, saldo e tasso di crescita delle imprese artigiane nel 1° trimestre,

periodo 2009-2024

Totale imprese – Valori assoluti, tutti i settori

PROVINCIA DI FERRARA – Movimento congiunturale

ANDAMENTO

ULTIMO TRIMESTRE

Imprese Iscrizioni

Artigiane

Registrate

Tassi di variazione trimestrali

Cessazioni

volontarie

(non d’uff.)

Cessazioni

d’ufficio

Saldo

netto

2009 1° trim

9.969

-1,92%

-1,23

-1,04

2010 1° trim

9.749

-1,82%

-1,46

-0,94

2011 1° trim

9.732

-1,37%

-0,94

-0,78

2012 1° trim

9.652

-1,31%

-1,35

-1,04

2013 1° trim

9.536

-1,34%

-1,65

-1,47

2014 1° trim

9.444

-0,69%

-1,02

-1,18

2015 1° trim

9.216

-1,61%

-1,19

-1,05

2016 1° trim

8.994

-1,11%

-1,00

-0,92

2017 1° trim

8.822

-1,07%

-0,85

-0,82

2018 1° trim

8.741

-0,82%

-0,67

-0,82

2019 1° trim

8.578

-1,30%

-0,83

-0,80

2020 1° trim

8.412

-1,45%

-0,97

-0,84

2021 1° trim

8.428

-0,58%

-0,29

-0,23

2022 1° trim

8.474

-0,39%

-0,06

-0,07

2023 1° trim

8.198

-0,01%

-0,27

-0,30

2024 1° trim

8.236

-0,47%

-0,25

-0,34

Fonte: Osservatorio dell’economia di Ravenna della Camera di Commercio su dati Infocamere

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio

Fonte: Osservatorio dell’economia di Ferrara della Camera di Commercio su dati Infocamere

Tabella 3 – Nati-mortalità delle imprese per territori – 1° trimestre 2024

Valori assoluti e percentuali

Tasso di crescita

Cessazioni Saldo

Stock al

Territorio Iscrizioni

trim. trim. trim. trim. trim.

FERRARA

31.974

-0,81 -0,31 -0,39 -0,57 -1,34 -1,20 -0,90

EMILIA

ROMAGNA

8.532

9.788

-1.256

436.023

-0,29

-0,19

-0,16

-0,13

-0,74

-0,59

-0,56

106.881

117.832

-10.951

-0,18

-0,12

-0,02

-0,50

-0,36

-0,25

ITALIA

Fonte: Osservatorio dell’economia di Ravenna della Camera di Commercio su dati Infocamere

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio

Tabella 4 – Nati-mortalità delle imprese artigiane per territori – 1° trimestre 2024

Valori assoluti e percentuali

Tasso di crescita

Territorio

Iscrizioni

Cessazioni Saldo Stock al

trim.

trim. trim.

trim. trim.

FERRARA

8.236

-0,47 -0,01 -0,39 -0,58 -1,45 -1,30 -0,82

EMILIA

ROMAGNA

3.298

3.607

120.497

-0,25

-0,27

-0,06

-0,29

-0,97

-0,83

-0,67

ITALIA

29.303

33.619

-4.316

-0,34

-0,30

-0,07

-0,23

-0,84

-0,80

-0,82

Fonte: Osservatorio dell’economia di Ravenna della Camera di Commercio su dati Infocamere

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio

Tabella 5 – Nati-mortalità delle imprese registrate per forma giuridica – 1° trimestre 2024 –

Provincia di Ferrara – Valori assoluti e percentuali

Forme giuridiche

Iscrizioni Cessazioni

Saldo I

Stock al

Tasso di crescita

Totale imprese

Società di capitali

Società di persone

Imprese individuali

Altre forme

TOTALE

Società di capitali

Società di persone

Imprese individuali

Altre forme

TOTALE

6.817

0,68%

0,70%

0,46%

0,43%

5.529

-0,81%

-0,72%

-0,44%

-0,63%

18.652

-1,38%

-0,58%

-0,66%

-0,90%

-0,20%

0,00%

-0,74%

-0,55%

31.974

-0,81%

di cui imprese artigiane

-0,31%

-0,39%

-0,57%

1,56%

2,58%

1,29%

0,34%

1.154

-1,78%

-0,98%

-0,62%

-1,35%

6.341

-0,46%

-0,11%

-0,50%

-0,49%

0,00%

4,35%

0,00%

-4,17%

8.236

-0,47%

-0,01%

-0,39%

-0,58%

Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Totale imprese e imprese artigiane nei principali settori

SETTORI DI ATTIVITA’

Agricoltura, silvicoltura pesca

Estrazione di minerali da cave e miniere

Attività manifatturiere

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore

Fornitura di acqua; reti fognarie

Costruzioni

Commercio

Trasporto e magazzinaggio

Attività dei servizi alloggio e ristorazione

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attività immobiliari

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese

Istruzione

Sanità e assistenza sociale

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento

Altre attività di servizi

Non classificate

TOTALE

Stock al

Saldo dello stock

31 marzo 2024

nel I trimestre

Totale imdi cui

Totale

di cui

prese

artigiane imprese artigiane

6.976

2.319

4.607

6.110

2.433

1.815

1.044

1.007

1.582

1.020

31.974

1.442

3.389

1.294

8.236

Tasso di var. %

trimestrale dello stock

Totale imdi cui

prese

artigiane

-2,49%

-25,00%

-1,02%

0,00%

0,00%

0,11%

-0,88%

-1,13%

-0,49%

-1,14%

0,30%

-0,66%

1,36%

0,40%

0,00%

0,42%

1,04%

-0,75%

0,00%

0,00%

-0,89%

0,00%

0,00%

0,18%

-1,86%

-2,15%

-0,58%

0,97%

#DIV/0!

-33,33%

1,96%

0,27%

0,00%

#DIV/0!

0,00%

-0,99%

2,10%

0,00%

-0,79%

-0,47%

Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tabella 7 – Stock delle imprese registrate, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Graduatoria provinciale per tassi di crescita trimestrali, I trimestre 2024

Posto

Tasso di cresciIscrizioni

Cessazioni

Saldo

graduatoria

ta trimestrale

LA SPEZIA

9.000

7.713

1.287

BOLZANO

1.351

1.185

RIMINI

PIACENZA

-0,12

MODENA

1.523

1.629

-0,15

BOLOGNA

1.855

2.062

-0,22

FORLI’ – CESENA

-0,27

PARMA

-0,34

RAVENNA

-0,38

REGGIO EMILIA

1.210

FERRARA

-0,81

CAMPOBASSO

-0,82

CHIETI

1.006

-0,86

ITALIA

106.881

117.832

-10.951

-0,18

Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese