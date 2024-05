(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2024

IN VIA CAETANI ALLA COMMEMORAZIONE DEL RITROVAMENTO DEL CORPO DI ALDO MORO

Ore 10.15 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla cerimonia di commemorazione del 46° anniversario del ritrovamento del corpo dell’onorevole Aldo Moro ( via Michelangelo Caetani – ingresso da via delle Botteghe Oscure )

INTERVENTO ALL’INAUGURAZIONE DEL VILLAGGIO RACE FOR THE CURE

Ore 11.50 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all’inaugurazione del Villaggio della salute della donna allestito presso il Circo Massimo in occasione della XXV edizione della “Race for the Cure” ( via dell’Ara Massima di Ercole )

GIORNATA DELL’EUROPA

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alle celebrazioni in Campidoglio:

Ore 11 – Intervento all’incontro – dibattito sui valori europei con gli studenti delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo che votano per la prima volta. ( Aula Giulio Cesare )

Ore 19,30 – Interventi in occasione dello spettacolo Luci d’Europa, un viaggio in versi, parole e musica ( piazza del Campidoglio )

Ore 20,30 – Accensione – con gli artisti ed i rappresentanti di Parlamento e Commissione Europea – della illuminazione con i colori europei di monumenti in tutto il Paese.