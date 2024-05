Torna “Sport x te”: 500 alunni delle scuole primarie di Monza in piazza Trento e Trieste venerdì 10 maggio – Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

Torna “Sport x te”: 500 alunni delle scuole primarie di Monza

in piazza Trento e Trieste venerdì 10 maggio

Monza, 7 maggio 2024. Torna a Monza la terza edizione dell’evento conclusivo del Progetto “Sport x te” venerdì 10 maggio, dalle 9 alle 13, in Piazza Trento e Trieste.

Una mattinata di sport e divertimento che prevede la partecipazione di ben 24 classi (prime e terze) delle Scuole Primarie Statali cittadine, afferenti a 14 plessi dei 9 istituti comprensivi statali di Monza, con circa 500 bambini e 72 docenti in totale, di cui 24 docenti di sostegno. L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale – Settore Istruzione, ed è patrocinato dal CONI – Comitato Regione Lombardia.

L’evento. Nell’arco della mattinata, alunni e insegnanti si cimenteranno in un vero e proprio circuito di “sport”. Sono previste 8 stazioni di discipline sportivo-motorie diverse: Ginnastica, Pattinaggio in linea, Judo, Tennis/Padel, Calcio, Basket, Yoga e Psicomotricità, Volley e Danza. Quest’ultima sarà trasversale a tutti i campi con una coreografia breve e vivace che scandirà il passaggio alla stazione successiva. I bambini giocheranno per circa 20 minuti in gruppi da tre classi ciascuno.

Tante le Società Sportive monzesi coinvolte nel progetto annuale e in questo evento finale con i bambini: Nuova artistica Monza, Aso S. Rocco, Gerardiana, Sanfru Basket, Scuola di Judo Monza, Ronin, la Dominante, AstroRoller Skating, Pro Victoria/VeroVolley, Freemoving, Donne Lunatiche, Palextra, GSC4 Les Petites Etoiles e Ass. Silvia Tremolada per lo sport inclusivo. Quest’ultima Associazione in particolare sarà attiva con 10 istruttori e 10 volontari per garantire la pratica dei diversi sport a tutti i bambini con disabilità presenti: 38 quest’anno, 12 in più rispetto alla scorsa edizione. In totale, le società sportive saranno presenti con 91 fra istruttori e volontari e alcuni gazebo espositivi.