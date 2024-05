(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 [cid:image001.png@01DAA05C.A19B35F0]

Salone del Libro: gli appuntamenti della Camera di commercio di Torino

La filiera editoriale e le opportunità di sviluppo all’estero, i nuovi mestieri del libro, la tutela della proprietà intellettuale e dei consumatori: sono solo alcuni tra i temi degli incontri organizzati dall’ente camerale per imprenditori, professionisti, ragazze e ragazzi. Al centro dell’attenzione la filiera editoriale piemontese che conta 3.175 imprese, il 6,7% del totale italiano, con più di 16mila addetti: nella nostra regione si pubblica oltre il 10% dei libri italiani, grazie a quasi 150 editori attivi.

http://www.to.camcom.it/SalTo24

Si apre giovedì 9 maggio la 36° edizione del Salone del Libro di Torino, dal tema “La vita immaginaria”.

Quest’anno l’ente camerale torinese sarà presente nell’area Bookstock del nuovissimo Padiglione 4 con una serie di attività scandite per tutta la durata della fiera: si parlerà di filiera editoriale e di opportunità di internazionalizzazione in questo ambito, di editoria sportiva, di libri per bambini e di sicurezza dei prodotti a loro dedicati, di guide per la tutela dei consumatori, di marchi storici e di molto altro. Un’attenzione particolare sarà rivolta a studenti e studentesse con i laboratori organizzati dal Museo del Risparmio e l’incontro sui nuovi mestieri del libro. Infine, nuovamente ospite la Camera di commercio di Sassari con il suo “Intrecci di vite”, Premio eno-letterario Vermentino.

Un’altra volta “on air” per tutta la durata del Salone lo studio televisivo Future Channel, realizzato in collaborazione con Salesiani Piemonte e Valle d’Aosta e con Rete7: qui previsto un susseguirsi di interviste a scrittori e scrittrici, ospiti del Salone, mondo dell’impresa, rappresentanti di enti e associazioni datoriali del territorio.

Gli appuntamenti alla Sala BookLab pad 4 area Bookstock

Giovedì 9 maggio 2024

Ore 13:00 – 14:00

Eleganza cucita a mano e marchi disegnati con grazia. Caterinette e successi del tessile torinese. Le sartine creatrici della Torino capitale della moda nell’800 sono state protagoniste di battaglie e vittorie sindacali, alcune sono diventate marchi famosi, altre li hanno resi tali. Scopritele attraverso i marchi storici di MATOSTO® e le vite raccontate da SAVEJ!

Ore 15:30 – 16:30

Publish In Piemonte. La filiera editoriale e di produzione e distribuzione del contenuto al centro di Publish In Piemonte, progetto di internazionalizzazione gestito da Ceipiemonte su incarico della Camera di commercio di Torino, in collaborazione con l’Unione Industriali di Torino, ICCI – Italian Cultural Content Industry e CNA Torino.

L’incontro è dedicato alle aziende della filiera piemontese dell’editoria – cartacea e digitale, incluso lo sviluppo di soluzioni IT per l’editoria e l’education – e illustra come sviluppare nuove opportunità di business e collaborazioni internazionali.

Venerdì 10 maggio 2024

Ore 10.30 – 11.30

No cash world. Immaginare un mondo senza contanti. Attraverso lavori di gruppo che approcciano tre punti di vista differenti, il laboratorio del Museo del Risparmio, dedicato alle scuole, fa riflettere chi partecipa sulle conseguenze della diffusione degli strumenti di pagamento elettronici.

Ore 15.30 – 16.30

Intrecci di vite: Premio eno-letterario Vermentino. Nel contesto della più grande fiera dell’editoria italiana, sarà raccontato l’incontro tra letteratura e mondo vitivinicolo nella presentazione della 8a edizione del Premio eno-letterario Vermentino. Con autori e autrici: Luca Ammirati, Lucia Fanelli e Michele Paolino, in collaborazione con la Camera di Commercio di Sassari.

Ore 19.15 – 20.15

Consumatori consapevoli e imprese informate. Quali sono i nostri diritti di consumatori e consumatrici e come possiamo orientarci tra le proposte del mercato? Quali aspetti deve curare un’impresa per instaurare rapporti corretti con la propria clientela? Rispondere a questi interrogativi è l’occasione per illustrare la collana editoriale Guide ai diritti della Camera di commercio di Torino.

Sabato 11 maggio 2024

Ore 13.00 – 14.00

L’editoria sportiva cresce. Nuove tendenze e prospettive. Il talk ha l’obiettivo di illustrare quali e quanti strumenti di comunicazione abbiamo a disposizione per raccontare il mondo dello sport, in un dialogo a più voci, partendo dal libro (il più classico degli strumenti per rafforzare un brand sportivo) ed esplorando i nuovi canali, quali i podcast con gli atleti, questi ultimi sempre più identificabili con i brand stessi.

Domenica 12 maggio 2024

Ore 18.00 – 19.00

Presentazione del libro di Vittorio Maria Corelli ‘Camino diferente’, edito da La Caravella. Camino Diferente è un romanzo di viaggio che segue tre ragazzi in un percorso verso Santiago e dentro sé stessi. È un viaggio emotivo denso, profondo, a tratti doloroso ma anche gioioso e leggero. Il protagonista, Vittorio, scopre la malattia del padre durante le festività natalizie, precipitando in un dolore sconosciuto. Spinto dalla paura del futuro parte da solo per Santiago de Compostela. Ma il suo viaggio prende una direzione diversa, unendo lui e i suoi demoni ad altri compagni di viaggio.

Lunedì 13 maggio 2024

Ore 14.15 – 15.15

I libri per bambini: gli obblighi degli editori. La sottile linea che separa un libro per bambini da un libro-giocattolo soggetto a marcatura CE. Chiarimenti in merito alla sicurezza dei prodotti destinati a bambini e bambine e definizione degli obblighi di editoria, stampa, distribuzione, secondo i requisiti imposti dalle leggi vigenti.

Ore 15.30 – 16.30

La dimensione economica dell’editoria. L’economia del libro in Piemonte, la dimensione economica della filiera, il numero di occupati/e e le potenzialità offerte da questo settore. L’incontro sarà anche l’occasione per parlare delle attività che ampliano il concetto stesso di editoria, talvolta verso processi di digitalizzazione: dalla produzione di software alla progettazione di portali web, dalle agenzie di stampa alle attività dei disegnatori grafici.

La filiera editoriale in Piemonte

Secondo i dati elaborati dalla Camera di commercio di Torino nella filiera editoriale opera circa l’1% delle imprese registrate in Italia. La filiera si compone di un tessuto imprenditoriale molteplice, che coinvolge imprese della manifattura (dalla produzione carta e prodotti in carta alla stampa e riproduzione di supporti registrati), dell’editoria, dell’intermediazione e promozione della produzione libraria e del commercio al dettaglio. A questo insieme si aggiungono infine attività che solo in parte vengono svolte in forma imprenditoriale, quali ad esempio la traduzione e le attività di biblioteche e archivi.

A fine 2023 questo aggregato contava in Piemonte 3.175 sedi d’impresa (-3,2% rispetto al 2022), che rappresentano il 6,7% del totale italiano, 936 unità locali e oltre 16mila addetti/e; il 62% delle imprese della filiera regionale è insediato nella Città metropolitana di Torino. Per peso percentuale, le imprese della stampa e della riproduzione di supporti registrati rappresentano il primo settore, con il 38% circa di sedi d’impresa; segue l’editoria con il 22,7% delle sedi d’impresa. La produzione di carta, dopo la stampa, è il secondo settore per forza lavoro impiegata.

Dimensionalmente, oltre 9 imprese su dieci sono micro (con meno di 10 addetti), eccezion fatta – nelle imprese della manifattura – per le imprese della produzione di carta, dove le micro-imprese si fermano al 66,4%.

All’interno della filiera, l’incidenza delle imprese giovanili e straniere è decisamente inferiore rispetto al sistema imprenditoriale regionale: queste componenti rappresentano rispettivamente il 4,9% e il 4,4% del totale, rispetto al 9,4% e 14,4% del dato complessivo. Diverso per la componente femminile, che qui ha un peso pari al 23,7% a fronte del 22,2% generale.

Alcune attività trasversali

Esistono poi attività che non si possono annoverare in via esclusiva all’interno di questa filiera, ma che possono integrare e ampliare il concetto stesso di editoria, favorendone anche il processo di digitalizzazione. Si tratta ad esempio di imprese che operano nella produzione di software, nella progettazione di portali web, agenzie di stampa e altri servizi di informazione, oltre che di attività di grafica. Questo insieme ibrido e numeroso a fine 2023 conta ulteriori 3.642 imprese, con una crescita nell’ultimo anno del +1,1%.

Editori e produzione libraria (Fonte Istat)

I dati di fonte Istat permettono di integrare i dati relativi al numero di imprese con altre informazioni di carattere quantitativo concernenti l’offerta della filiera.

La prima riguarda la produzione libraria, ovvero le opere librarie pubblicate in Piemonte nel 2022 (ultimo anno disponibile), pari a 8.778, con una tiratura di 18.942 copie; il totale delle opere librarie pubblicate in Italia è di 86.174, con una tiratura di 198.012 copie. Dal Piemonte proviene pertanto il 10,2% della produzione libraria italiana. In particolare, se si guarda al genere prodotto, il Piemonte rappresenta il 19,2% della produzione di opere scolastiche, il 2,6% di opere per ragazzi, il 10,2% di varia per adulti.

La seconda è relativa al numero di editori attivi, che in Italia nel 2022 (ultimo anno disponibile) erano 1.736. Il Piemonte rappresenta l’8,5% degli editori italiani (147), ed è la terza regione dopo Lombardia e Lazio.

Se si considera anche la presenza di biblioteche, in Piemonte si trovano 827 biblioteche, circa il 10% delle biblioteche nazionali (8.131), con un numero medio di utenti pari a 657.

La domanda e le abitudini dei lettori piemontesi (Fonte Istat)

In Italia le persone che hanno letto almeno un libro nel 2022 sono 39,3 ogni 100: in Piemonte, che si trova a metà classifica fra le regioni italiane, la percentuale sale a 43,3 lettori ogni 100. Fra i lettori e le lettrici piemontesi, è ancora prevalente l’utilizzo esclusivo dei libri cartacei (il 71,3%), mentre il 10,6% fa uso dei soli e-reader o legge unicamente libri online.

Il presente comunicato è mancante di nomi e virgolettati secondo quanto disposto dall’art.9 c.1 della legge 22 febbraio 2000 n.28 in tema di par condicio nei periodi pre-elettorali.

Info: Settore Comunicazione esterna e URP – Camera di commercio di Torino