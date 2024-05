(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 CONFAGRICOLTURA CATANIA

*Il Prefetto di Catania convoca un tavolo sulla crisi agricola: accolta la

richiesta di Confagricoltura *

*Soddisfazione dell’Organizzazione degli imprenditori agricoli per la

sensibilità e la prontezza da parte della Prefettura*

In data odierna il *Prefetto di Catania, S.E. Dott.ssa Maria Carmela

Librizzi*, come richiesto da Confagricoltura, ha convocato un tavolo per

giovedì 9 marzo sulla crisi agricola e sulla siccità nell’area

metropolitana di Catania.

*Confagricoltura Catania* prende atto favorevolmente della convocazione,

ringraziando S.E. il Prefetto per la prontezza e la sensibilità manifestate

nell’accogliere la richiesta di convocare un tavolo urgente.

Come anticipato in altra nota, sarà l’occasione per fare il punto della

reale e drammatica situazione che il comparto agricolo etneo sta

attraversando, con danni irreparabili alle produzioni, ripercussioni

economiche devastanti per le aziende e il rischio di perdita di posti di

lavoro.

Catania, 7 maggio 2024

L’addetto stampa di

Confagricoltura Sicilia

*Bartolo Lorefice*

*Tessera Odg n. 161773*