Domenica 19 maggio si corre Eroica Juniores – quarta Coppa Andrea Meneghelli

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 Eroica Juniores – Coppa Andrea Meneghelli – da Siena a Montalcino con 31 squadre iscritte

Domenica 19 maggio si corre l’internazionale Coppa Andrea Meneghelli

Da Siena a Montalcino per conquistare la vittoria nella classica juniores della Val d’Orcia

Ad oggi sono già 30 le squadre iscritte alla quarta edizione di Eroica Juniores – coppa Andrea Meneghelli, in programma domenica 19 maggio. La gara, inserita nel calendario internazionale UCI, si svilupperà su un tracciato che da Siena porterà a Montalcino per un totale di km 111 chilometri: Tra queste, figurano squadre in arrivo dall’estero: la nazionale di Slovenia e squadre di club da Francia, Repubblica Ceca e San Marino.

Finora nessun corridore italiano è stato in grado di tagliare per primo il traguardo di Montalcino. “C’è grande attesa nel territorio per questa gara giovane ma già una classica del calendario internazionale – sottolinea Franco Rossi, presidente dell’organizzazione – Al via ci saranno tutte le migliori squadre a livello nazionale che saranno a Siena e Montalcino già da sabato per le ricognizioni del percorso. Gli stranieri sono molto competitivi ma, come sempre, gli italiani daranno battaglia. Chissà che non sia la volta buona per festeggiare uno di loro. Con la corsa juniores inizia la settimana che poi porterà Montalcino a vivere le emozioni dell’ottava edizione di Eroica che ha registrato l’ennesimo record di ciclisti iscritti”.

Il percorso: Siena-Montalcino

Il percorso si sviluppa in complessivi 111 chilometri. Risulta molto ondulato sia sul piano planimetrico che altimetrico, senza salite lunghe ma con numerosi strappi a volte anche ripidi. I tratti di strada bianca sono complessivamente quattro, per un totale di circa 24 chilometri, in località La Piana, Le Crete, Sesta e Argiano. Strade bianche in perfette condizioni con fondo ben tenuto e battuto. Località attraversate: Ville di Corsano, Vescovado, Piana, Buonconvento, Chiusure, San Giovanni D’Asso, Torrenieri, Crete, Montalcino, Castelnuovo dell’Abate, Sesta, Sant’Angelo in Colle, Argiano, Tavernelle e arrivo a Montalcino (piazza del Popolo) alle ore 17.00 circa.

Il dettaglio delle strade bianche sul percorso:

a. La Piana, 6500mt, fondo in ottimo stato leggermente vallonato

b. Le Crete, 5900mt, fondo buono inizialmente pianeggiante, poi tratto in salita e susseguente discesa

c. Sesta, 6800mt, fondo in ottimo stato, iniziale discesa di 500mt, 2km pianeggianti, 1km in salita, tratto vallonato e finale in salita

d. Argiano, 4900mt, fondo in ottimo stato, iniziale discesa di 300mt, 1km in salita, 4km pianeggianti, 300mt finali in salita

Domenica 19 maggio

EROICA JUNIORES – COPPA ANDREA MENEGHELLI

Da Siena a Montalcino (SI) – km 111,6

Partenza ufficiosa ore 14.00 da Siena – Fortezza Medicea

Partenza ufficiale ore 14.10 da Costafabbri SP46

Operazioni preliminari: sabato 18 maggio – ore 16.00 – Montalcino – Palazzo Storico Comunale

Le squadre iscritte ad oggi:

1 Audax Aprilia

2 Ciclistica Omnia Imola

3 Ciclistica Trevigliese

4 Coratti – Work Service

5 Team Ekotek

6 Gs Aspiratori Otelli

7 Mekap

8 Nuova Fagnano

9 Pedale Casalese Armofer

10 Pol Monsummanese

11 Pool Cantù – GB Team

12 SC Romanese Cycling Team

13 Scuola Ciclismo Cene

14 Sidermec Vitali

15 Stabbia Ciclismo

16 Team Casano

17 Team Fortebraccio

18 Team Franco Ballerini

19 Team General System

20 Team Paletti

21 Team Pieri Calenzano

22 U.C. Pistoiese

23 Unione Ciclistica Foligno

24 US Montecorona

25 X – A.R. Monex Cycling Team (SMR)

26 X – Cyclig Federation of Slovenia (SLO)

27 X – Team Veleka (CZE)

28 X – U19 Nippo EF Region Sud (FRA)

29 Team Vangi Il Pirata Sama

30 Cps Professional Team

Albo d’oro

2023 Ilian Alexandre Barhoumi (Svi)

2022 Pavel Novak (Rep. Ceca)

2021 Martin Svrcek (Slo)

TV e Youtube

Domenica 19 maggio

Diretta TV su Bike Channel, Canale 3 Toscana e TVL Pistoia (CH 14) dalle ore 15.30

Diretta Youtube canale ToscanaSprint

telecronaca di Giacomo Biagini e Elena Forzoni – riprese a cura di Dirette Live – Toscana Sprint

Montalcino (SI), 7 maggio 2024

L’Eroica nasce in Toscana. Questione di anima, terra, strade bianche, paesaggi, buon vino e buon cibo, cultura e passioni, storia e Gino Bartali.

Oggi Eroica, sia nella proposta Classic che NOVA, è conosciuta in tutto il mondo per la sua gente speciale, i suoi valori e rappresenta in sé l’idea di uno stile di vita che guarda al futuro, nel rispetto di identità e ambiente, alla ricerca delle radici autentiche di un grande sport come il ciclismo

Arrivo Coppa Andrea Meneghelli 2023 – foto Paolo Penni Martelli

Coppa Andrea Meneghelli 2023 – foto Paolo Penni Martelli

Coppa Andrea Meneghelli 2023 – foto Paolo Penni Martelli

Eroica 2024 calendar

10/2: Eroica Cuba – La Habana

13/4: Eroica South Africa – Montagu – Cape Winelands

14/4: NOVA Eroica South Africa – Montagu – Cape Winelands

28/4: NOVA Eroica Prosecco Hills – Conegliano-Valdobbiadene (TV)

12/5: Eroica Japan – Izu

26/5: Eroica Montalcino – Montalcino (SI)

08/6: NOVA Eroica Gran Sasso – Castel del Monte (AQ)

15/6: NOVA Eroica Switzerland – Sion – Valais

22/6: NOVA Eroica Buonconvento – Buonconvento (SI)

23/6: NOVA Eroica Family – Buonconvento (SI)

29/6: Eroica Valkenburg – Valkenburg – Limburg

24/8: Eroica Germania – Eltville – Rheingau

07/9: Eroica Dolomiti – San Candido (BZ)

14/9: NOVA Eroica California – Cambria – California

15/9: Eroica California – Cambria – California

5 e 6/10: L’Eroica – Gaiole in Chianti (SI)

Junior Nations’ Cup

18/4 Punta Ala (GR) – Castiglione della Pescaia (GR)

18/4 Castiglione della Pescaia (GR) – Castiglione della Pescaia (GR)

19/4 Cinigiano (GR) – Siena

20/4 Siena – Montevarchi (AR)

21/4 Siena – Chiusdino (SI)

Coppa Andrea Meneghelli

19/5 Siena – Montalcino (SI)

