Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024

SUMMIT G7 SULLE PARI OPPORTUNITÀ (WOMEN 7)

Ore 9.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene al Summit G7 (Women 7). Oltre al Sindaco Gualtieri, saranno presenti: il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani o un suo delegato; l’Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività produttive e Pari opportunità del Comune di Roma, Monica Lucarelli ; la Ministra per le Pari opportunità e per la Famiglia, Eugenia Maria Roccella ; la Ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Elvira Calderone ; il Commissario europeo per l’Uguaglianza nella Commissione von der Leyen, Helena Dally. Si collegheranno da remoto: Alessandra Locatelli, Ministra per le Disabilità e Sima Sami Bahous, Direttrice Agenzia Nazioni Unite per l’Uguaglianza di genere e l’Empowerment femminile ( Sala della Protomoteca, Campidoglio )

STATO DI AGGIORNAMENTO SULLA MESSA IN SICUREZZA DEL SITO DI MALAGROTTA

Ore 12.00 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa sulla conclusione delle gare di adeguamento e chiusura del sito di discarica Roma Malagrotta. Oltre al Sindaco, prenderanno parte alla conferenza: la Viceministra all’Ambiente Vannia Gava, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Commissario Unico per la Bonifica delle Discariche abusive sul territorio nazionale Giuseppe Vadalà ; il Sub Commissario alle Bonifiche della Discariche abusive Aldo Papotto ; l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi ( Via di Casal Lumbroso 269 )