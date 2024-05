(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 06 maggio 2024 AGENDA SINDACO GUALTIERI MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

INAUGURAZIONE DEL POLO CULTURALE MONTESPACCATO

Ore 12.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri inaugura Polo Culturale ex Campari di Montespaccato (via Gaetano Mazzoni, 85).

A seguire visita dell’immobile di via Cornelia confiscato alla criminalità detenuto da Asp Asilo Savoia (via Cornelia 178/A).

COUNTDOWN PER GLI EUROPEI DI ATLETICA LEGGERA 2024

Ore 18 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa “Lazio nel cuore dell’atletica. L’impatto degli Europei nel nome di sport, tradizione e legacy” nell’ambito dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 (Stadio Olimpico, ingresso Curva Nord).

PALLACANESTRO, QUARTI DI FINALE AL PALATIZIANO

Ore 20 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri assiste alla partita di Playoff 2024 serie B interregionale Quarti di finale tra Virtus GVM Roma 1960 e Attila Junior di Porto Recanati (Palazzetto dello Sport di viale Tiziano, piazza Apollodoro, 10).