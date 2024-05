(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 On. Ida Carmina:“Il Premio David di Donatello 2024 a Maricetta Lombardo rappresenta un grande trionfo personale e professionale per la nostra concittadina agrigentina ed è motivo di orgoglio per tutti i siciliani. Siamo davvero felici per questo riconoscimento e commossi per le parole di grande umanità nel ritiro del Premio”