Maxischermo in Piazza Garibaldi per Parma-Cremonese || Nota stampa

Maxischermo in Piazza Garibaldi per Parma-Cremonese

Parma, 4 maggio 2024 – Il Comune di Parma informa che nella giornata di domenica 5 maggio sarà allestito un maxischermo in Piazza Garibaldi, per permettere a chi non è riuscito ad acquistare i biglietti per la partita di vedere Parma-Cremonese e di prendere parte alla festa di promozione in Serie A del Parma Calcio.

Al termine della partita la squadra è attesa in piazza Garibaldi, dove proseguiranno i festeggiamenti.

