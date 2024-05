Comunicato stampa: “CERVIA & FRIENDS” è nata la nuova associazione per i gemellaggi e patti di amicizia aperta a tutti i cittadini.

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 Comunicato stampa

“CERVIA & FRIENDS”

E’ nata la nuova associazione per i gemellaggi e

patti di amicizia aperta a tutti i cittadini

A Cervia è nata la nuova associazione “CERVIA & FRIENDS” ASP che lavorerà per

mantenere vivi e costanti i rapporti fra le realtà con cui la nostra città ha sviluppato

gemellaggi e patti di amicizia.

L’associazione è stata fondata da un gruppo di cittadini attivi con il supporto del Servizio

Politiche Comunitarie in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato Romagna,

attraverso un percorso partecipativo e formativo sull’importanza delle relazioni internazionali

a cui era stata invitata tutta la cittadinanza a partecipare.

I soci fondatori hanno dato via ufficialmente a questa nuova esperienza, guidati dalla volontà

comune di collaborare attivamente allo sviluppo e al consolidamento della rete di amicizie e

gemellaggi che ormai da decenni caratterizza la città di Cervia a livello nazionale e

internazionale.

L’associazione è aperta a tutti i cittadini che credono nel valore dello scambio culturale come

fonte di arricchimento personale e sociale, che vogliono impegnarsi in prima persona

nell’accoglienza e nell’amicizia con le nostre città partner o che desiderano semplicemente

supportare le attività dell’associazione.

ricevere il modulo di iscrizione e concordare le modalità di pagamento del contributo

annuale di 10 euro e una volta iscritti si potrà partecipare alla prima assemblea.

Tutti gli iscritti potranno partecipare alla prima assemblea ufficiale di “CERVIA &

FRIENDS”, in programma il 15 maggio alle ore 20.30 presso la Casa del volontariato di

Cervia, in via Villafranca, 8b, dove risiede la sede legale dell’associazione.

Cervia è da sempre una città che si relaziona con il mondo e non solo per motivazioni

turistiche, ma anche per aprirsi alle altre culture e crescere in una dimensione in cui i suoi

cittadini si sentano cittadini d’Europa e del mondo. Ha sempre promosso politiche per

ampliare e consolidare le amicizie e le collaborazioni tra le città sia a livello internazionale