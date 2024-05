Chiamatemi Mimì – Omaggio a Mia Martini – Lisa Manosperti 12 maggio

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024



*COMUNICATO STAMPA*

*“CHIAMATEMI MIMI’” LISA MANOSPERTI finalista a “The Voice Senior” omaggia

la grande MIA MARTINI nel giorno della Festa della Mamma*

Una *Festa della Mamma* davvero *speciale*, celebrata con un *omaggio ad

una delle più grandi interpreti della musica italiana: Mia Martini*. In

scena il prossimo *12 maggio*, sul palco del *Teatro Nuovo* di Martina

Franca, la talentuosa *Lisa Manosperti*, *straordinaria voce, finalista

nell’edizione 2023 di “The Voice Senior”* con il suo “*Chiamatemi Mimì*”,

un *accorato tributo all’amatissima artista scomparsa proprio il 12 maggio

del 1995*.

*Vocalist dalla lunga e consolidata carriera jazz*, *Lisa Manosperti*

artista pugliese (nativa di Bitetto), *reinterpreterà con grande eleganza i

più grandi successi di Mia Martini, da “Minuetto” a “Piccolo Uomo”, da “*Gli

uomini non cambiano*” ad “Almeno tu nell’universo”,* accompagnata da *due

musicisti di assoluto livello*: *Aldo Davide Di Caterino al flauto e Andrea

Gargiulo al piano*.

*Gargiulo, pianista e compositore*, che firma questo progetto con la

Manosperti, ha *collaborato con musicisti di rilevanza internazionale*, tra

questi Laura Pausini, Mario Rosini, Enzo Gragnaniello Roberto Ottaviano,

Eddie Daniels, Randy Brecker, Mino Lacirignola, Joy Garrison, Irio De

Paula, Gianna Montecalvo, Daniele Bearzatti. Si è esibito in numerosi

Festival e rassegne Jazz sia in Italia che all’estero.

*Aldo Davide Di Caterino*, è un *giovane musicista di grandissimo talento*,

vincitore della categoria Solisti del Concorso Nazionale “Chicco

Bettinardi” per giovani talenti del Jazz italiano.

Uno *spettacolo che promette grandi emozioni*. Sipario alle 20.30.

*Il concerto si avvale del patrocinio del Comune di Martina Franca –

Assessorato alla Cultura e Spettacoli.*

*Biglietti* a partire da *10 euro* su *ticketone* e al *botteghino del

Teatro Nuovo* aperto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 e il

martedì, giovedì e sabato anche di mattina dalle 11 alle 12.30. *Tel.

*SPECIALE PROMOZIONE FESTA DELLA MAMMA: la Direzione del Teatro offrirà

ingressi gratuiti per il settore distinti alle prime 20 mamme che ne

faranno richiesta.*

*TEATRO NUOVO* Martina Franca

via Fanelli 25/31 – Martina Franca (Ta)

http://www.teatronuovomartinafranca.it