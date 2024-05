ALATRI, LUNEDI’ 6 MAGGIO PREVISTA LA RIPRESA DEI LAVORI PER GLI IMMOBILI DEL RIONE CIVETTE

(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

EX DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA STATALE, LE

POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI

INTERVENTI SPECIALI

Divisione 4 – Riqualificazione Urbana e Urbanistica

Alla Regione Lazio

Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative,

Panificazione Territoriale, Politiche del Mare

All’arch. Cascella

Componente esterno Comitato Paritetico CdQII

e, p.c. all’ A.T.E.R. della Provincia di Frosinone

c.a. Responsabile Ufficio tecnico N.C./Recupero e R.U.P.

Sandro Grussu

Al Comune di Alatri

Oggetto: Programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II “Piagge – Civette” nel

Comune di Alatri. Protocollo d’Intesa e Convenzione del 18 ottobre 2007. Intervento di competenza

dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone denominato “Recupero Fabbricati – Palazzine ATER”.

Comunicazione parere del Componente Ministeriale del Comitato Paritetico con riferimento

Con riferimento alla proposta di perizia di variante senza aumenti di costo e relativa rimodulazione dei

lavori afferenti alla sperimentazione dell’intervento in oggetto consistente nel recupero edilizio di n. 5 fabbricati

in via S. Francesco di Fuori nel Comune di Alatri, per complessivi n. 84 alloggi, in capo all’A.T.E.R. della

interventi relativi alla sperimentazione, da attuarsi nell’ambito del programma in epigrafe, si riscontra la nota

variante senza aumento di costo ed il relativo QTE n.3/1 per l’intervento edilizio in parola;

• viste le approvazioni della citata perizia di variante senza aumento di spesa e del relativo QTE n.3/1

dell’intervento in parola, espresse dal Comitato Tecnico dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone nel

– Regione Lazio (art. 11 Accordo Quadro tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Regione

Lazio del 27 gennaio 2006) in merito alla perizia di variante in argomento e della conseguente

rimodulazione dei lavori sperimentali;

• viste le integrazioni documentali dell’A.T.E.R della Provincia di Frosinone ed il parere favorevole

espresso dal Componente Regionale del Comitato Paritetico alla richiesta avanzata al punto n. 6 del

alle opere di sperimentazione riferite all’intervento di “Recupero edilizio di n. 5 fabbricati in via S.

Francesco di Fuori di proprietà A.T.E.R.” nel Comune di Alatri, acquisiti con la nota in riscontro;

considerata la necessità di consentire la celere conclusione dell’intervento previsto nell’ambito del

Programma in epigrafe, la Scrivente struttura esprime il proprio parere favorevole alla richiesta avanzata al

variante dell’intervento in parola.