Consegnato il Premio “MarediCosta” 2024 a Davide Bersaglini #kingofshots

incostieraamalfitana.it 2024 : “Costa Divina”, firmato da #kingofshots

Davide Bersaglini, già creatore di “WILLIAM Fair Play Shot” dedicato al

trentennale del Movimento Fair Play italiano (certificato a gennaio scorso

in Sala Giunta del CONI a Roma). Al Bersaglini è stato consegnato lo

scorso 2 maggio per mano del direttore organizzativo del Festival “..

incostieraamalfitana.it”, Alfonso Bottone, il premio “MarediCosta”. La

location ospitante è stata l’Aula Consiliare del Comune di Minori.

Annunciate anche le tante novità della 18a edizione di “..

incostieraamalfitana.it” – Festa del Libro in Mediterraneo ( da lunedì 3

giugno 2024, con serata inaugurale il successivo venerdì 7 giugno).

L’happening ha avuto la collaborazione dell’Associazione Cuochi

Salernitani e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pantaleone Comite” di

Maiori.

La Mixology spopola e fa tendenza culturale in tutto il mondo, e giovani

talenti italiani si fanno spazio nel mondo della preparazione artistica di

bevande e cocktail.