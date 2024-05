Aduc – lettera mensile – maggio 2024

(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

Informazione indipendente per aiutare utenti e consumatori ad aiutarsi.

La nota politica.

Il mese di aprile si è aperto con l’entrata in vigore, in Germania, della legge che ha legalizzato l’uso ricreativo della marijuana. Il più importante esperimento in Unione Europea, che potrebbe stimolare un sorta di effetto cascata. Vedremo. Mentre in Italia lo stigma culturale ed ideologico, nonché normativo, continua ad essere un gap per poter, soprattutto, affrontare in modo diverso la delinquenza che deriva dall’illegalità.

Sul fronte prezzi, grazie anche ad alcuni ponti festivi, abbiamo sperimentato un rialzo ben oltre i livelli ufficiali: è la cosiddetta inflazione percepita che, nel nostro caso, è quasi il triplo dell’Istat… la gran parte della nostra economia sommersa/illegale dà un buon contributo a questo fenomeno. Questo mentre è esplosa la contraddizione tra una politica governativa basata sull’aumento del debito pubblico e il dire e non dire, il fare e non-fare di governo e partiti (di governo e di opposizione) nel caso Patto di Stabilità, votato in Ue dal governo ma non dai partiti, inclusi quelli che fanno parte dello stesso governo. Può un Paese con contraddizioni simili azzardare qualche politica per uscire dal baratro in cui ci siamo infilati e sul quale (in questo simile ai precedenti) il governo attuale continua a volerci far credere il contrario?

Aduc,

1- sul piano esecutivo

* abbiamo sperimentato, già diverse volte, che una delle torture degli italiani, le liste d’attesa sanitarie, quando si fa la voce grossa, con l‘appoggio anche di Aduc, riescono ad essere meno disumane. Non una soluzione, ma un segnale che rassegnarsi non è il metodo per far fronte a questo scippo di legalità del nostro sistema sanitario nazionale.

* abbiamo attivato un servizio di recupero del mal-pagato per le rate di mutui nel periodo 2005-2008, che seguivano un tasso euribor ritenuto errato (troppi soldi) da Antitrust e Cassazione. La cosa non è semplice ma diversi legali Aduc sono già al lavoro;

* sentenze giudiziarie positive contro multe comminate dai Comuni per fare cassa;

* rimborsi per bollette esose (energia e tlc), grazie a conciliazioni davanti alle Autorità, Arera e Agcom;

* rimborsi da commercianti che avevano violato i contratti di acquisto fatti con consumatori;

* accordi per contese condominiali.

2- sul piano informativo e denuncia

articoli, editoriali, notizie e vignette pubblicate su http://www.aduc.it, su Facebook/Meta e Twitter/X

Nello scorso APRILE abbiamo:

– pubblicato su web e social 161 TRA ARTICOLI E NOTIZIE;

– inviato 15 NEWSLETTER SETTIMANALI a chi si è specificamente iscritto alle stesse (Avvertenze [generalista], Salute, Droghe e Investire Informati): https://www.aduc.it/info/newsletter.php

I NUMERI CHE CI HANNO CONSENTITO TUTTO QUESTO DURANTE APRILE