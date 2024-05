7.05.2024 ore 18.00 Biblioteca dell’IIC Tirana – Lo scrittore Ylljet Aliçka che presenta i libri in lingua italiana.

(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 02 maggio 2024 L’Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con Albania Letteraria è

lieto di organizzare l’incontro con lo scrittore Ylljet Aliçka che presenta

i libri in lingua italiana.

Instituti Italian i Kulturës në bashkëpunim me Albania Letteraria, ka

kënaqësinë të organizojë takimin me shkrimtarin Ylljet Aliçka, i cili do të

prezantojë librat në italisht.

* I compagni di pietra, Guaraldi Editore

* Il sogno italiano, Rubbettino Editore

* Gli internazionali, Rubbettino Editore

* Metamorfosi di una capitale, Castelvecchi Editore

Biblioteca dell’IIC Tirana / Biblioteka e IIC Tiranë

Ingresso libero / Hyrja e lirë

Presenti:

L’autore, Ylljet Aliçka, scrittore e sceneggiatore

Blendi Salaj, giornalista

Anna Lattanzi, Albania Letteraria

Ylljet Aliçka fa parte della rosa degli scrittori più apprezzati e

rappresentativi dell’attuale panorama letterario albanese, conosciuto

all’estero grazie alle traduzioni dei libri in diverse lingue. Il suo

percorso in campo diplomatico, che lo porta a essere ambasciatore d’Albania

prima in Francia, poi in Portogallo e infine a Monaco, è andato di pari

passo con quello letterario. Autore di un cospicuo numero di opere, da

sempre concentra la sua attenzione su diversi generi, spaziando dalle

raccolte di racconti ai romanzi. Aliçka è anche un valido sceneggiatore. Le

opere tradotte in italiano permettono di conoscere le varie sfaccettatura

della sua scrittura e uno stralcio del percorso storico-sociale

dell’Albania.

Të pranishëm:

Autori, Ylljet Aliçka, shkrimtar dhe skenarist

Blendj Salaj, gazetar

Anna Lattanzi, Albania Letteraria

Ylljet Aliçka është pjesë e grupit të shkrimtarëve më të vlerësuar dhe

përfaqësues të panoramës letrare aktuale shqiptare, i njohur jashtë vendit

falë përkthimeve të librave në gjuhë të ndryshme. Rruga e tij në fushën

diplomatike, e cila e çoi si ambasador të Shqipërisë fillimisht në Francë,

më pas në Portugali dhe në fund në Monako, shkoi paralelisht me atë letrare.

Autor i një numri të madh veprash, ai gjithmonë e ka përqendruar vëmendjen

tek zhanre të ndryshme, duke filluar nga përmbledhjet me tregime të shkurtra

e deri te romanet. Aliçka është gjithashtu një skenarist i vyer. Veprat e

përkthyera në italisht na lejojnë të njohim anët e ndryshme të shkrimit të

tij dhe një fragment të rrugëtimit historiko-shoqëror të Shqipërisë.

Istituto Italiano di Cultura a Tirana

Pallati i Kulturës, (K. II)

Sheshi Skenderbej, 1010 Tirana (AL)

