Un “atemporale” Rigoletto per il Teatro “Placido Mandanici” di Barcellona Pozzo di Gotto

(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024



Atteso debutto per il capolavoro verdiano, Rigoletto, il prossimo 4 Maggio, alle ore 21, nel principale Teatro della Città del Longano.

L’opera in tre atti, tratta dal dramma di Victor Hugo, vedrà schierati protagonisti di caratura internazionale: nel ruolo eponimo il baritono messicano Carlos Almaguer; il seducente e voluttuoso Duca di Mantova sarà, invece, interpretato dal tenore siciliano Enea Scala, voce ormai abituale nei principali Teatri lirici europei; Maria Francesca Mazzara, col suo colore cristallino, incarnerà la grazia e l’innocenza della giovane Gilda.

Il ricco parterre vocale sarà completato da Ellero D’Artegna nel ruolo del truce Sparafucile, Licia Toscano in Maddalena, Riccardo Bosco per Monterone, e ancora Federico Parisi in Borsa, Alberto Munafò in Marullo, Marco Tinnirello in Ceprano, Leonora Ilieva in Giovanna e Tiziana Fiorito nel personaggio della Contessa.

Una serata che si preannuncia quale evento per la cittadina di Barcellona Pozzo di Gotto in quanto il melodramma ritorna nel Teatro intitolato al noto musicista siciliano, Placido Mandanici, dopo due anni di assenza.

La produzione della celebre opera verdiana che porta la firma registica di Salvo Dolce, con l’apporto anche del balletto di Pietro Gorgone, conta su due complessi di assoluto prestigio del meridione: il Coro Lirico Siciliano e l’Orchestra del Teatro comunale “Francesco Cilea”.

Significativo anche il debutto del giovane direttore d’orchestra, in continua ascesa anche a livello internazionale, Alfredo Salvatore Stillo <<Sono particolarmente felice di essere tornato in Italia per dirigere un capolavoro assoluto, Rigoletto di G. Verdi, un’opera che amo moltissimo e di collaborare nuovamente il Coro Lirico Siciliano. Spero di dare una nuova lettura, più fresca, di un’opera che è stata eseguita migliaia di volte ma senza stravolgere la grande tradizione>>.

Una ulteriore tessera che arricchirà il mosaico culturale, artistico e musicale della città di Barcellona Pozzo di Gotto, per una celebrazione a tutto tondo dell’arte teatrale e lirica.