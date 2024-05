Primo maggio: assessore Latronico, futuro deve essere segnato da un sentimento di speranza

(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 “Il lavoro e’ una dimensione costitutiva della persona, oltre ad essere un

diritto costituzionale dato che la Repubblica è fondata sul lavoro. E’ una

condizione necessaria per la realizzazione delle persone e delle comunità.

In questa prospettiva la centralità del lavoro deve incentivare politiche

di sostegno delle imprese e della intrapresa, e va favorita la genialità

costruttiva e realizzativa della nostra comunità regionale. Mettere insieme

inventiva e risorse per una alleanza generativa che sappia usare le nuove

competenze”. Lo ha detto l’assessore regionale Cosimo Latronico,

intervenendo a Potenza, in rappresentanza della Regione Basilicata,

alla cerimonia

di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”. “Ci sono segnali

incoraggianti che devono far superare le arretratezze e le condizioni di

svantaggio. Il futuro deve essere segnato da un sentimento di speranza. Le

risorse economiche sono disponibili con i piani di sviluppo che la Regione

Basilicata ha definito con il Fondo di sviluppo e coesione e con un piano

finanziato dai contributi europei. Circa 2 miliardi di euro – ha aggiunto

Latronico – che dovranno dispiegare nei prossimi 6 anni effetti importanti

sulla rete produttiva della regione, sulla dotazione infrastrutturale e

sulla formazione delle competenze. Non ultime le risorse del Pnrr e le

opportunità favorite dall’istituzione della Zona ad economia sociale per

l’intero Mezzogiorno”.