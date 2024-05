Lettera aperta al CEPEJ: Richiesta di intervento urgente per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario italiano

(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

Oggetto: Richiesta di intervento urgente per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario italiano

Egregi Membri della Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ),

Mi rivolgo a voi in qualità di cittadino preoccupato per la situazione attuale del sistema giudiziario italiano, e in particolare per le gravi problematiche riguardanti la lentezza dei processi giudiziari e l’applicazione inefficace della legge Pinto.

Recenti articoli apparsi su diverse fonti giornalistiche hanno sollevato dubbi e preoccupazioni sulla lentezza dei processi giudiziari in Italia, focalizzandosi in particolare sull’attuazione della legge Pinto e sui procedimenti fallimentari, con un caso emblematico che riguarda il Gruppo editoriale Umbria 1819. La legge Pinto è stata istituita con l’obiettivo di garantire un’indennizzazione adeguata per i ritardi ingiustificati nei processi, al fine di offrire un deterrente contro la prolungata durata dei procedimenti. Tuttavia, la sua efficacia sembra essere compromessa da una mancata applicazione in molti casi, lasciando le vittime di tali ritardi senza la giusta compensazione e senza una risposta adeguata alle loro legittime aspettative.

La situazione attuale non solo danneggia la reputazione del sistema giudiziario italiano, ma mina anche la fiducia dei cittadini nel rispetto dei propri diritti e nell’ottenimento della giustizia in tempi ragionevoli. La persistente lentezza dei processi giudiziari ha implicazioni significative, non solo dal punto di vista sociale e legale, ma anche economico. Secondo un rapporto della Banca d’Italia, la giustizia malata costa all’Italia circa due punti di PIL all’anno e rappresenta un ostacolo all’attrazione degli investitori esteri nel paese.

Il Ministero della Giustizia italiano, guidato dal Ministro Carlo Nordio, ha sottolineato la necessità di una riforma dei processi giudiziari per affrontare questa sfida. Tuttavia, le crescenti preoccupazioni riguardo alla persistente lentezza dei processi richiedono un’attenzione rinnovata sull’applicazione efficace della legge Pinto. Recentemente, l’Agenparl ha sollecitato l’intervento del Ministero della Giustizia, chiedendo l’invio di ispettori per monitorare la durata dei processi, iniziando dall’Umbria dove è iniziato il fallimento del Gruppo editoriale Umbria 1819 nel maggio 2016. Questo caso specifico solleva domande importanti sulla gestione dei procedimenti fallimentari e sull’applicazione della legge Pinto.

È essenziale che il Ministero della Giustizia valuti attentamente l’effettiva applicazione della legge Pinto e identifichi le eventuali lacune o ostacoli che ne impediscono la piena efficacia. L’invio di ispettori presso il Tribunale fallimentare di Perugia è una misura necessaria per valutare la situazione e le pratiche in atto, garantendo trasparenza, imparzialità ed efficienza nel processo decisionale. In particolare, è importante indagare sulle questioni sollevate riguardo al Gruppo editoriale Umbria 1819, comprese le presunte irregolarità contabili e amministrative, nonché la trasmissione di informazioni alla Polizia giudiziaria.

Il Ministero della Giustizia farebbe bene ad accogliere la richiesta di ispezione avanzata da parte dell’Agenparl, poiché solo attraverso un’indagine completa sarà possibile dissipare le incertezze e ripristinare la fiducia nel sistema giudiziario italiano.

In conclusione, è essenziale che le autorità competenti prendano misure concrete per migliorare l’efficienza e la trasparenza del sistema giudiziario italiano, garantendo un processo giusto e tempestivo per tutti i cittadini.

Vi invito pertanto a considerare attentamente questa richiesta e ad intervenire per affrontare le criticità evidenziate, nell’ottica di promuovere lo Stato di diritto e garantire i diritti fondamentali dei cittadini europei.

Ringraziandovi per l’attenzione e l’impegno che dedicherete a questa importante questione, resto in attesa di una vostra risposta.

Cordiali saluti.

Lettera firmata.