La Rimbamband sul palco del Teatro Nuovo con Manicomic – venerdì 3 maggio

*Con “MANICOMIC” fa tappa al Teatro Nuovo la dirompente comicità della

RIMBAMBAND *

Fa tappa sul palco del *Teatro Nuovo*, venerdì *3 maggio*, “*Manicomic*”,

il nuovo irresistibile spettacolo della *Rimbamband*.

L’ennesima sfida per il *celebre gruppo comico e teatral-musicale pugliese*,

formato da *Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Nicolò Pantaleo, Francesco

Pagliarulo e Vittorio Bruno*. “*Manicomic*” è infatti il quarto spettacolo

della *Rimbamband* scritto da *Raffaello Tullo*, questa volta con la *regia

di Gioele Dix*, l’attore e regista milanese che con il suo autorevole punto

di vista squisitamente teatrale, ripropone un ritorno sui sentieri della

follia, dopo aver diretto «*Matti da slegare*» con Giobbe Covatta e Enzo

Iacchetti e “*Fuga da via Pigafetta*” con Paolo Hendel.

Quello della *Rimbamband* è un *teatro in cui la maschera e la comicità

vanno a braccetto con la giocoleria, la clownerie, il mimo, e la

straordinaria capacità musicale di ogni strumentista.*

In scena, in un imprecisato luogo di cura, vedrete un medico seguire i suoi

quattro pazienti più gravi, affetti da varie patologie: Renato ha frequenti

disturbi di personalità multipla, Francesco, il “Rosso”, è un po’ Dottor

Jekyll e Mr. Hyde, Vittorio è un alcolizzato cronico, mentre Nicolò ha una

grave forma di “neomelodite” ossessiva compulsiva. Come combattere tutto

ciò? Con la musicoterapia, l’ippoterapia, l’elioterapia, lo sport e lo

psicodramma, ossia la cura delle nevrosi attraverso l’improvvisazione

teatrale. Ce n’è di che uscire pazzi, insomma.

Sul palco, insieme ai cinque «*rimbambini*» più famosi d’Italia, anche un

led wall, utilizzato in maniera creativa, in puro stile *Rimbamband*. E

stavolta sono proprio gli oggetti a diventare degli strumenti musicali: tra

i tanti, palloni da pallavolo, case-contenitori, palloncini e campanelli,

giocando con la “*table percussion*”, il tip tap ed altro ancora.

«*È uno spettacolo pieno di cose nuove che vi sorprenderanno* – afferma

Gioele Dix *- ci sono molte idee innovative all’interno di una struttura

del teatro comico che osserva le sue regole ferree. Non si perde mai però

la scioltezza e la freschezza, in una pièce che tratta la follia in maniera

molto intelligente. Sono felice e onorato di aver lavorato con la

Rimbamband, un gruppo dotato di grande energia e straordinaria creatività*».

*In Manicomic la metafora musicale e il gioco teatrale convergono, per

ricreare un effetto straniante e stralunato, in un mix di poesia e comicità

del tutto originale.*

*Sipario alle 21*

E’ possibile *acquistare i biglietti direttamente su ticketone.it

* o al *botteghino del Teatro Nuovo*, dal lunedì al

venerdì dalle 18 alle 19.30 e il martedì, giovedì e sabato anche di mattina

*TEATRO NUOVO* Martina Franca

via Fanelli 25/31 – Martina Franca (Ta)

http://www.teatronuovomartinafranca.it