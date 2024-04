Potenti (Lega): Chi ha paura del libro di Salvini? Livorno è città libera e democratica

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

“La nota dei Portuali Usb Livorno contro la presentazione del libro del ministro e vicepremier Matteo Salvini ‘Controvento – L’Italia che non si arrende’ a Livorno è lo specchio della loro allergia a quei valori di democrazia e libertà che questi signori sostengono di professare. Non ci spaventa certamente l’ennesima manifestazione di protesta di chi vorrebbe impedire ad un membro del governo e leader politico nazionale di parlare in pubblico. Possibile che nella Livorno, città libera e democratica, questo tipo di sinistra debba dimostrare di avere ancora paura per un libro? La passione politica, al centro della fatica letteraria del ministro Salvini, ci ha spinto e ci spingerà sempre a difendere la libertà di parola e di espressione, con buona pace di chi dà prova ripetutamente di intolleranza”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.