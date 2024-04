ordinanza viabilità 21/2024 – Sp 63 di Morterone

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2024

Lecco,

Tit. 11 Cl. 15 Fasc. 2024/8

Ord. N. 21

Protocollo digitale

OGGETTO: Sp 63 di Morterone – CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO al pk 0+400 circa

(intersezione con Via Enrico Mattei) per rifacimento ponte stradale a scavalco del torrente “Grigna”.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV

– PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ – VIABILITA’ – SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Premesso che la Provincia di Lecco, nell’ambito delle attività di tutela e gestione della rete stradale

di competenza, ha in programma l’esecuzione di una serie di interventi di manutenzione

straordinaria da condurre su alcuni ponti della Sp 63 di Morterone;

Rilevato che, dovendo intervenire presso il ponte a scavalco del torrente Grigna in Ballabio posto al

pk 0+400 circa della Sp 63 di Morterone, risulta necessario procedere con la temporanea

interruzione al transito puntuale della stessa, per consentire il rifacimento completo della struttura;

Richiamate le precedenti intese con il Comune di Ballabio, ove si è valutato che, per le limitazioni

vigenti sul tratto stradale di Sp 63 che permette il collegamento con l’abitato di Morterone (limite di

massa non superiore a 3,5 ton – Ordinanza n. 41/2022) è possibile garantire il collegamento

alternativo transitando sulle strade comunali Via Aldo Moro e Via Sandro Pertini;

Preso atto inoltre che le attività economiche presenti sul tratto di Sp 63 individuato tra il disinnesto

della Sp 62 della Valsassina e l’intersezione con Via Enrico Mattei risultano comunque raggiungibili

transitando lungo il primo tratto di Sp 63;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, disporre la chiusura al transito della Sp 63 di

Morterone al Pk 0+400 (intersezione con Via Enrico Mattei) al fine di consentire l’esecuzione dei

lavori in progetto e, nel contempo, garantire l’incolumità delle maestranze al lavoro e la sicurezza

degli utenti della strada;

Visti gli artt. 5 – 6 e 7 del D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche;

ORDINA

1. la CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO della Sp 63 di Morterone, al pk 0+400 circa

(intersezione con Via Enrico Mattei) per rifacimento ponte stradale a scavalco del torrente

“Grigna”, a decorrere dalle ore 08.00 di Giovedì 02 Maggio 2024 sino alle ore 18.00 di

Venerdì 28 Giugno 2024;

Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale, i preavvisi di chiusura ed ogni altro

apprestamento per la chiusura della carreggiata, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada e

successive modifiche, così come la divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della presente

ordinanza, sono a carico della Provincia di Lecco e dell’impresa appaltatrice.

Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente Ordinanza i Funzionari e gli Agenti di

cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada.

Il Dirigente della Direzione Organizzativa IV

Fabio Valsecchi

