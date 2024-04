Comunicato stampa: elezioni europee proroga presentazione domanda scrutatore

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 29 aprile 2024 ALL’UFFICIO ELETTORALE

COMUNE DI SENIGALLIA

PIAZZA ROMA N. 8

ISTANZA NOMINA A SCRUTATORE/SCRUTATRICE PER LE ELEZIONI

EUROPEE DELL’ 8 e 9 GIUGNO 2024

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a

______________________________________________________________________

(cognome)

nato/a a

____________________________________________

(luogo)

residente a SENIGALLIA

(nome)

( ____ ) il ________________________

(prov.)

(data)

(AN ) in via ___________________________________________n.__________

(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

Tel._________________________ e-mail ______________________________________________________

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito/a ai sensi del Codice Penale secondo quanto

prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la

non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000).

E’ informato/a ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi

degli articoli 13 e 14 Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione di dati.

D I C H I A R A

– DI ESSERE ISCRITTO/A ALL’ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

– DI ESSERE DISPONIBILE AD ASSUMERE L’INCARICO DI SCRUTATORE IN OCCASIONE DELLE

ELEZIONI EUROPEE DELL’ 8 e 9 GIUGNO 2024

__________________, __________________

luogo

IL/LA DICHIARANTE

_________________________________

spazio riservato all’addetto a ricevere la dichiarazione

timbro e indicazione Ente ricevente

La dichiarazione su estesa è stata resa in mia presenza.

Li, _____________________

L’ADDETTO

La presente dichiarazione, oltre che sottoscritta in presenza dell’addetto, può essere trasmessa a

mezzo PEC o, con documento allegato, per posta, e-mail, oppure consegnata tramite incaricato entro

SABATO 27 APRILE 2024.