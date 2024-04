(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 29 aprile 2024 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 29 aprile 2024

COMUNICATO STAMPA

CARINI E CAPACI, DUE ARRESTI E DUE DENUNCE PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO

I Carabinieri della Compagnia di Carini hanno arrestato due uomini, di 40 e 28 anni, già noti alle

forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato.

I militari su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti presso un’abitazione privata

dove, hanno colto in flagranza di reato gli indagati, trovati in possesso di 10 metri di tubature in

rame.

I due infatti, avrebbero asportato le condutture dalle grondaie condominiali poco prima di essere

sorpresi dai Carabinieri; quanto rinvenuto è stato riconsegnato ai legittimi proprietari.

Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

I Carabinieri della Stazione di Capaci hanno denunciato in stato di libertà due palermitani, un

33enne ed un 27enne, già noti alle forze dell’ordine, per furto aggravato, minaccia e deturpamento

di cose altrui.

Gli indagati sarebbero ritenuti responsabili di essersi introdotti, lo scorso 5 febbraio, all’interno di

un cantiere edile, dal quale avrebbero rubato diversi attrezzi da lavoro per poi imbrattare la parete di

un prefabbricato utilizzato come deposito materiali.

L’immediata attività d’indagine condotta dai militari, nonché l’incrocio dei dati emersi dalle analisi

delle immagini dell’impianto di video sorveglianza del cantiere, ha consentito di risalire all’identità

della coppia di presunti ladri e di deferirli all’Autorità Giudiziaria.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur

gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter

processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in

giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.