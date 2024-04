[Comune Palermo] Lavori pubblici. Da lunedì interventi manutenzione strade IV Circoscrizione

(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 27 aprile 2024 Lunedì prossimo, così come rende noto l’assessorato ai Lavori pubblici,

inizieranno i lavori di manutenzione sulla rete stradale della IV

Circoscrizione, nell’ambito del 1° Contratto Attuativo dell’Accordo quadro

per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di

strade, marciapiedi ed aree pubbliche nel comune di Palermo.

I lavori interesseranno via Ernesto Basile (direzione mare e direzione

monte), via Brasa; viale Regione Siciliana, bretella direzione Catania

(primo tratto da Via Pitrè a Corso Calatafimi e secondo tratto da Corso

Calatafimi alla rotonda di Via Ernesto Basile) e corso Calatafimi dalla

Rocca a Porta Nuova, direzione mare.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono stati individuati in

seguito al monitoraggio realizzato dagli Uffici tecnici. Questi

interesseranno successivamente il territorio di altre Circoscrizioni a

fronte di una più vasta programmazione.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo